Ezért fél a liberális Európa Herbert Kickl kormányra kerülésétől

Ha megnézzük, a mainstream pártok már nem tudják azt a fajta stabilitást és jólétet biztosítani, mint korábban. A migrációs politika Ausztriában nagyon komoly ellenszenvet okozott, nagyjából kétszázezer migránst engedtek be a szociáldemokrata és néppárti kormányok, ez az osztrákoknak már nem tetszik. Azt is látjuk, hogy a munkások többsége már Ausztriában is a Szabadságpártra szavaz, illetve további okként ott van az oltásellenesség, a Szabadságpárt ugyanis egyedüli nagy pártként lépett fel az oltáspolitika ellen. Az oltásellenességgel sok új szavazót nyert a Szabadságpárt, nagyjából most már harmincöt százalék körül van a támogatottsága, huszonkilenc volt a választáson tavaly szeptemberben.