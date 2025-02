Alice Weidel szerint Merz tűzfala káros Németországnak

Friedrich Merz (CDU) és Olaf Scholz (SPD) kancellárjelölti tévévitáját követően Alice Weidel (AfD) és Robert Habeck (Zöldek) ütésváltása következett volna a német közszolgálati televízión, de Robert Habeck végül lemondta azt, így az egyre népszerűbb AfD kancellárjelöltje egyedül válaszolt a műsorvezetők kérdéseire, írta a Merkur.

Alice Weidel megerősítette, hogy hajlandó együttműködni a CDU/CSU-val.

Alice Weidel, az AfD kancellárjelöltje korábban a ZDF televízió stúdiójában a hesseni tartományi választások estéjén (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP Uwe Anspach)

A kezemet kinyújtom. Tárgyalásokat kezdhetünk.

– hangsúlyozta.

„Igen, akár kisebb partnerként is” – tette hozzá. Weidel bírálta a CDU/CSU-t, amiért az egy úgynevezett tűzfallal betonozza be magát a baloldali pártokkal való koalícióba.

Úgy vélem, hogy Friedrich Merz nem mond le erről a tűzfalról, és ez az országunk kárára lesz, mert nem teszi lehetővé a politikai fordulatot.

– mutatott rá Alice Weidel.

Az amerikai milliárdos és Donald Trump tanácsadója, Elon Musk is támogatja Alice Weidelt. Az amerikai elnök közeli szövetségese is kiáll az AfD mellett. Musk Trump embere, tehát az amerikai elnök is az AfD mellett áll.

„Nem, nem kaptam meghívást a Fehér Házba” – válaszolta a riporterek erre vonatkozó kérdésre. Azt mondta, örül annak, hogy pártja nagyon jó kapcsolatot ápol a Kelettel és a Nyugattal, és képes párbeszédet folytatni mindkét nagyhatalommal és Kínával is.

Az amerikai technológiai milliárdos és üzletember, Elon Musk (B) látható egy képernyőn, amint Alice Weidel, az Alternatíva Németországért (AfD) párt kancellárjelöltje beszédet mond egy választási kampánygyűlésen a németországi Hallében 2025. január 25-én (Fotó: AFP)

A ZDF műsorában Alice Weidel kijelentette, hogy a választások előtt nem kíván mandátumbecslésekbe bocsátkozni, de örülnének „ha a mandátumok 25 százalékát szereznénk meg a Bundestagban”. Az AfD az előrejelzések alapján jelenleg 20 és 22 százalék között mozog.

Az AfD vezetője több gazdasági számítással is vitába szállt, amelyek szerint a jobboldali párt által bejelentett adócsökkentések adóemeléssel is járnának. Weidel arról is szólt, hogy a fejlesztési segélyeken lehetne spórolni, és a német útlevéllel nem rendelkező embereknek sem kellene többé állampolgári támogatást kapniuk.