A német parlament, a Bundestag 630 képviselőjéről döntenek ma a választók. Németországban ritkán alakul ki abszolút többség, így a következő hetek és hónapok kemény koalíciós tárgyalásokat hozhatnak. A választást hét hónappal előrehozták, miután Olaf Scholz szociáldemokrata kancellár kormánya tavaly novemberben összeomlott a belső feszültségek miatt.

Németország sorsdöntő választás előtt áll

Fotó: AFP

Az előrejelzések szerint Merz és a kereszténydemokrata CDU/CSU 28-32 százalékos támogatottsággal vezet, míg a szociáldemokraták (SPD) 14-16 százalékos eredménnyel történelmi mélypontra kerülhetnek. Az AfD várhatóan húsz százalék körüli eredménnyel a második helyen végez, ami a legjobb teljesítménye lenne egy országos választáson. A Zöldek és a liberális FDP bizonytalan helyzetben vannak, az utóbbi még a parlamenti küszöb átlépésével is küzdhet.

Merz a stabilitást ígéri, de nincs partnere

Friedrich Merz az elmúlt hónapokban azt hangoztatta, hogy „stabilitást hoz a káosz után”, de egyértelmű többséget még ő sem tudhat maga mögött. Kétpárti koalícióra törekedne, de az AfD-vel való együttműködést kizárja. Ezért vagy a szociáldemokratákkal, vagy a Zöldekkel kellene kormányt alakítania, ami szintén komoly akadályokba ütközhet.

A migráció és a gazdaság a két kulcskérdés

A kampány során két fő téma dominált, a gazdasági visszaesés és a migrációs válság. Németország GDP-je az elmúlt két évben zsugorodott, az ipari termelés visszaesett, és a munkanélküliség növekedésnek indult.

Merz radikális reformokat ígér a gazdaság élénkítésére, de konkrét tervei még nem világosak.

A migráció a választás előtti hetekben robbant be a kampányba, miután több halálos támadást is bevándorlók követtek el. Merz szigorú határvédelmet és gyorsított kiutasításokat ígért, és egy olyan parlamenti javaslatot nyújtott be, amely több migránst visszafordítana a német határon – a törvényt végül az AfD támogatásával fogadták el volna el, ami országos tiltakozásokat váltott ki a bevándorláspártiak részéről. Az Alice Weidel vezette AfD markáns bevándorlásellenes programot visz és az Ukrajnával kapcsolatos álláspontjuk is eltér az európai fősodortól.

Németországnak választania kell háború és béke kérdésében is

Németország az Egyesült Államok után Ukrajna legnagyobb fegyverszállítója, és a NATO egyik meghatározó tagja. Az új kormány egyik legnagyobb kihívása az lesz, hogyan reagáljon Donald Trump újraválasztására és a transzatlanti kapcsolatok lehetséges megváltozására.

Borítókép: Egy szavazó bedobja a szavazatát az urnába a kelet-németországi Halléban 2025. február 23-án (Fotó: AFP)