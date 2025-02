Orbán Viktornak Madridban is szurkolnak + videó

Orbán Viktor madridi látogatása eddig is sok figyelmet kapott, azonban egy frissen közzétett videó újabb részleteket mutat be a miniszterelnök útjáról. A felvételen az látható, amint a madridi piacon magyar diákokkal találkozik, közösen koccintanak, és eközben külföldiek is megszólítják őt.

Orbán Viktor magyar diákokkal piacozott

Az egyikük támogatásáról biztosította a miniszterelnököt:

Csinálja tovább, amit eddig csinált!

Orbán Viktor madridi útja nagy érdeklődést keltett

Ahogy a Magyar Nemzet korábban beszámolt róla, Orbán Viktor azért tartózkodik Madridban, mert február 8-án rendezik meg a Patrióták Európáért nagygyűlését. A Tegyük újra naggyá Európát! címmel meghirdetett eseményre több európai konzervatív vezető is hivatalos, a találkozó célja pedig az európai jobboldal összefogásának erősítése.

