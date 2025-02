Az Iszlám Állam célja, hogy félelemben tartsa az európai lakosságot

Az elmúlt időszakban több megdöbbentő terrortámadás is történt Európa országaiban, elég, ha csak a müncheni gázolásra, illetve a villachi, a berlini vagy a mulhouse-i késes támadásokra gondolni. Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő szerint az Iszlám Állam célja, hogy félelemben tartsa az európai embereket.

Helyszínelők dolgoznak a mulhouse-i terrortámadás helyszínén (Fotó: AFP)

Ennek érdekében leginkább késes vagy gázolásos támadásokat hajtanak végre. A robbantások ma már nem annyira nem divatosak, mert nem olyan könnyű robbanóanyagokat szerezni. Nem lehetetlen, de azért nehezen oldható meg – mondta a szakértő.

Ami az Iszlám Államot illeti, azzal kell számolni, hogy kisebb merényletek lesznek. Nyilván nem fogják bejelenteni, hogy hol és mikor, hanem van egy propagandatevékenység, aminek a lényege az, hogy felhívják az emberek figyelmét, hogy lehet, hogy lesz merénylet – magyarázta Kis-Benedek József.

Nem biztos, hogy lesz, de az a lényeg, hogy éljenek félelemben. Tehát tulajdonképpen egy sokkolt állapotban próbálják tartani a lakosságot

– tette hozzá.

A hatóságoknak nem sok esélyük van megelőzni egy ilyen támadást, egyrészt mert nem lehet mindenhova rendőrt küldeni, másrészt pedig olyan embereket alkalmaznak, akik már régóta itt vannak Európában. Elsősorban fiatalokat, főleg 18 és 25 év közötti férfiakat céloznak meg, és ha sikerül az illetőt radikalizálni, végrehajtatnak vele egy merényletet, hogy bizonyítsa az Iszlám Államhoz való hűségét – magyarázta a szakértő.

Ezek a fiatalok nem a Közel-Keleten, hanem Európában radikalizálódnak, főleg az internet segítségével kapják az Iszlám Állam propagandáját, és emiatt terveznek vagy hajtanak végre különböző akciókat.

Ezeket nehéz észlelni, majdnem azt mondom, hogy lehetetlen

– mutatott rá Kis-Benedek József.

Ez nem rendőri feladat, ezt elsősorban a családban kellene észrevenni, hogy ilyen van, vagy mondjuk ott, ahol sokat tartózkodnak, az iskolában. Ha a gyerekek szokásai megváltoznak, arra fel kellene hogy figyeljenek azok, akik együtt élnek ezekkel az emberekkel

– hívta fel a figyelmet.

A hatóságok ezt csak akkor tudják megállapítani, ha az amerikaiak elcsípnek egy-két kommunikációt, és átadják az adott országnak, hogy ilyen címről, ilyen IP-számról gyanús tevékenységet észleltek – tette hozzá.

Többféle tényező vezethet ahhoz, hogy egy fiatal a propaganda hatása alá kerül. Vannak olyanok, akik valamilyen sértődésből vagy nagyképűségből, mivel fel akarják magukra hívni a figyelmet. Ha ilyen emberekből van néhány tucat, akkor őket felhasználva komoly galibát lehet okozni Európában.

Ehhez nem kell túl sok ember. Egy kést lehet vásárolni, vagy ha nem kés, akkor egy csavarhúzót is ki lehet élezni, elég sok módszer van erre, hogy az embereket félelemben tartsák

– sorolta a szakértő.

Ilyen a bombafenyegetés is, amelyre az elmúlt időszakban több európai országban, Magyarországon is volt példa. Az ilyen fenyegetések még akkor is sokkolják az embereket, megzavarják az állam működését, lekötik a hatóságok figyelmét és erejét, ha végül nem történik tényleges merénylet.

Azokat, akik csak mondjuk a csajok előtti felvágásból követnek el ilyen bűncselekményeket, el kell választani azoktól, akik az Iszlám Állam kötelékébe tartoznak. Ők egy más motiváció alapján hajtják végre a feladatot, amit időnként nagyon nehéz megállapítani, mondhatnám majdhogynem lehetetlen

– emelte ki Kis-Benedek József.

Bár első látásra azt gondolhatnánk, hogy ha e-mailben érkezik egy ilyen fenyegetés, azt a hatóságok könnyen visszakövethetik a feladóhoz. Csakhogy ez sem ilyen egyszerű.

Az Iszlám Államnak vannak nagyon jó szakemberei, fölvettek oda informatikusokat, akik különböző algoritmusok gyártásával meg tudják azt valósítani, hogy ne lehessen azonosítani a küldőt

– világított rá a szakértő.

Jól felkészült emberek kidolgozott módszerek alapján dolgoznak, és így próbálják tulajdonképpen megvalósítani a célokat

– tette hozzá.

Ezt megállítani nem lehet, csak visszafogni – vélekedett Kis-Benedek József. A kérdés az, hogy ha valakit elkapnak, mit tesz a bíróság, milyen intézkedést hoz, vagy milyen büntetést alkalmaz. De ha nem hajtott végre merényletet, akkor nem lehet felelősségre vonni az illetőt – mutatott rá az igazságszolgáltatás dilemmájára.

Ha nem folyik vér, akkor nem biztos, hogy el tudják ítélni az illetőt. Ezekre is ügyelnek. Manapság a radikalizálódás abba az irányba megy, hogy inkább félelmet okozzanak a lakosságnak. A terrorizmusnak egyik nagyon fontos jellemzője az, hogy tartsuk félelemben a lakosságot

– summázta gondolatait a biztonságpolitikai szakértő.

Borítókép: Virágokkal emlékeznek a müncheni gázolásos merénylet áldozataira (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)