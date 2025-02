Újabb vámokat jelentett be Trump

Komoly, 25 százalékos importvámot jelentett be Donald Trump amerikai elnök minden, az Egyesült Államokba érkező acélra és alumíniumra – számol be róla a BBC. Az intézkedés több országot is érint.

Minden acél- és alumíniumimportra vámot vet ki Donald Trump amerikai elnök. Forrás: Pixabay

A lépés várhatóan Kanadára és Mexikóra lesz a legjelentősebb hatással, a két szomszédos ország ugyanis az Egyesült Államok legnagyobb acél- és alumíniumszállítója. Az ország egy másik nagy acélbeszállítója, Dél-Korea pedig máris megérezte a bejelentés súlyát, ugyanis a

dél-koreai acél- és autógyártók részvényei nagyot estek.

Trump azt is kilátásba helyezte, hogy a hét folyamán további vámokat jelent be azokkal az országokkal szemben, amelyek vámokat alkalmaznak az amerikai árukra.

Mint arról beszámoltunk, korábban Trump 25 százalékos importvámmal fenyegette meg Kanadát és Mexikót is, de ezt a tervet harminc nappal elhalasztotta március elejéig, miután beszélt mindkét ország vezetőjével. Emellett tízszázalékos vámot vetett ki minden, az Egyesült Államokba érkező kínai termékre, amire Peking saját vámtarifákkal válaszolt.

Trump a Mar-a-Lago rezidenciájáról New Orleansba, a Super Bowl helyszínére utazva beszélt a sajtó munkatársaival, akik arról is kérdezték, hogy beszélt-e Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Nem akarok erről beszélni, és ha beszélünk is, nem akarok túl korán beszélni a tárgyalásokról, de úgy gondolom, hogy haladunk

– válaszolta titokzatosan az elnök.

El tudnám képzelni, hogy a megfelelő időben találkozom Putyinnal, a megfelelő időben

– tette hozzá.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)