Ramadán az iskolában

A jelenlegi állapotokra az osztrák iskolákban az integrációs miniszter is reagált. „A gyerekeknek képeseknek kell lenniük megfelelően követni az órákat – az iskola és a gyermekek egészsége egyértelműen elsőbbséget élvez az egyének által félreértelmezett vallási szabályokkal szemben” – mondta Claudia Plakolm a Heute osztrák lapnak. „Aki velünk él, annak ragaszkodnia kell az értékeinkhez. Ebbe beletartozik az is, hogy jól kipihenten jöjjön az iskolába, és tudjon az órákra koncentrálni” – folytatta az ÖVP politikusa. Mint fogalmazott: Felmerül az a kérdés is, hogy ennek milyen egészségügyi következményei lesznek a gyerekek fejlődése során.

Plakolm „egyértelműen” úgy látja, a gyerekek böjtölése, vagy nem böjtölése a szülők és a muszlim vallási közösség felelőssége.

Az Ausztriai Iszlám Vallási Közösség (IGGÖ) egy iránymutatásban kifejezetten felhívta a figyelmet arra, hogy a gyerekek iskolai környezetben bármikor abbahagyhatják a böjtöt, ha egészségügyi problémák merülnek fel. De az egyértelmű ajánlás ellenére a nyomás továbbra is nagy.

A ramadán idején böjtölő gyerekek gyakran nem saját akaratukból teszik ezt, hanem azért, mert alávetik magukat a kortársak intenzív nyomásának

– hívta fel rá a figyelmet a Heute.

Borítókép: