Bécs választ, ma dől el az osztrák főváros sorsa

In einem Wahlsprengel in der Seestadt in Wien Donaustadt wurde ein Ordner beobachtet, als er Wahlberechtigte aufgefordert hat SPÖ zu wählen und Kindern SPÖ-Gummibärchen in die Hand gedrückt hat. Ein Foto des Ordners liegt der FPÖ vor. Wir werden diesen Fall zur Anzeige bringen.…