Az erőszak tovább nő a német vasúton

Bahnhöfe, einst Orte der Mobilität und der friedlichen Begegnung, werden zunehmend zu No-go-Areas. So stiegen die Messerangriffe in Bahnhöfen innerhalb nur eines Jahres um 20,54 Prozent. In vielen Deliktsbereichen – insbesondere bei Sexual- und Waffendelikten – sind Ausländer… pic.twitter.com/cWEL6JzD5R