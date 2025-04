Újabb ukrajnai települések kerültek orosz ellenőrzés alá

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az április 19–25. közötti időszakban több irányból is összehangolt támadás érte Ukrajna területét. A precíziós fegyverekkel és drónokkal végrehajtott csapások célpontjai között hadiipari üzemek, katonai repülőterek infrastruktúrái, lőszer- és drónraktárak, valamint műveleti-harcászati rakéták tesztelésére szolgáló helyszínek is szerepeltek. A támadások során több ukrán fegyveres alakulat és külföldi „zsoldosok” ideiglenes állomásoztatási pontja is célba került.

Fokozódnak a harcok Ukrajna területén

Fotó: AFP

Ukrajna katonai veszteségeit részletezte Moszkva

A moszkvai katonai tárca szerint az orosz hadsereg az elmúlt héten hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előrenyomulást hajtott végre, és hat települést vont ellenőrzése alá. A közlemény alapján mintegy 8760 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan ebben az időszakban.

A tájékoztatás szerint az orosz erők 11 sorozatvetőt, köztük egy amerikai gyártmányú HIMARS-t, valamint tíz harckocsit és több mint száz páncélozott harcjárművet semmisítettek meg.

A jelentés felsorolása szerint 31 amerikai JDAM irányított légibombát és 993 drónt is elpusztítottak. Ezenfelül több tucatnyi különféle rakétát is megsemmisítettek, köztük amerikai és cseh gyártmányokat.

Támadás érte az Antonov repülőgépgyárat

Szergej Lebegyev, a mikolajivi föld alatti mozgalom koordinátora a RIA Novosztyi hírügynökségnek elmondta, hogy Kijevben találat érte az Antonov repülőgépgyárat is. Állítása szerint a környéket lezárták az Ukrán Biztonsági Szolgálat egységei, és külföldi orvosok érkeztek a helyszínre.

Результаты ночного удара по ГП "Антонов" в Киеве.



Подробности: https://t.co/WeLxyWkEu8 pic.twitter.com/Vvf7iWHwrg — Lost Armour (@lostarmour) April 24, 2025

A Kurszk megyében zajló harcokról szóló jelentés alapján több mint 160 ukrán katona esett el vagy sebesült meg, továbbá páncélozott járművek, önjáró lövegek, sorozatvetők és drónirányító pontok váltak harcképtelenné.

Az orosz tárca szerint a kurszki térségbe beszivárgó ukrán erők eddig több mint 75 ezer embert és több ezer haditechnikai eszközt veszítettek.

Civil célpontokat is ért találat

A jelentés szerint nemcsak katonai, hanem civil áldozatok is voltak. A belgorodi régióban két civil életét vesztette, amikor egy személygépkocsit csapás ért. A Harkiv megyei Tavilzsankában két helyi lakos sebesült meg, míg egy éjjeli dróntámadásban a Valujki járásban teljesen leégett egy fából épült templomegyüttes.

A Szövetségi Biztonsági Szolgálat közölte, hogy őrizetbe vett egy román állampolgárt, aki a gyanú szerint Ukrajnának kémkedett, és orosz légvédelmi rendszerek adatait adta át az ukrán titkosszolgálatnak.

