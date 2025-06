Egy asztalnál a kijevi Casanovával

Zelenszkij nem szívesen látott vendég a NATO-díszvacsorán. Nincsen ebben semmi meglepő szerintem, hiszen miért is volna ott? Mondjuk, ezzel az erővel Gizi néni a sarki boltból is ott lehetne. Pontosabban Gizi néninek több joga lenne ott lenni, mert Magyarország NATO-tag, míg Ukrajna csak ácsingózik arrafelé. Tehát Gizi néni is NATO-tag.

Ursula és a kijevi Casanova (aki civilben Zelenszkij). Fotó: Jonas Roosens/ANP MAG

Zelenszkijnek nincsen helye a NATO-díszvacsorán, de így sem egy helyi kifőzdében fog enni a fiú, hanem a holland király asztalánál. Hogy hogyan is kerül a csizma az asztalra, vagy hogyan is kerül egy senki által meg nem választott zöld manó a király asztalához, ez egy megfejthetetlen rejtvény. Mindenesetre az oválisban lezajlott kínos incidens után az is teljesen érthető, hogy a háborúzni akaró ukrán fickót nem akarja látni az asztalnál a világ legnagyobb hatalmának első embere. Most arról nem is beszélve, vagy pont hogy beszélve: Zelenszkij kilóra eladta az országát az Egyesült Államoknak, tehát egy gyarmat lett Ukrajna. Zelenszkij a szó legteljesebb értelmében hazaáruló, készpénzért árusítja ki Ukrajnát, sőt talán ez már múlt idő is inkább. Aki ezt megteszi, nyilván képes elárulni a szövetségeseit is, csak mondják meg neki az összeget, a megfelelőt persze. Ahogy Zelenszkij eladott mindent Nyugatnak, ugyanúgy elad bármit Keletnek is. Zelenszkij egy üzletkötő, egy biztosítási ügynök, ahogy Trump elnök is jellemezte korábban. Szóval addig beszél lukat a hasadba, míg meg nem veszed a kötvényét. Zelenszkij nem való a NAGYOK asztalához, Zelenszkij nem nagy formátumú ember.

Zelenszkij uniós pénzen szerelmi légyotton Ursulával

Zelenszkij a fogatlan királyokkal egyen együtt, na meg persze Von der Leyennel, és az udvartartásával. Mert ugye Brüsszelben az uniós vacsoránál helye van. És itt jön visszatérő motívumként Gizi néni, aki szintén meg nem választott ukrán elnök (tehát egálban van Zselével), és ha az egyiknek joga van, akkor a másiknak is. Gizi néni a sarki boltból besétálhat a brüsszeli asztalhoz, hiszen neki pont annyi köze van… Vagyis, nem! Gizi néni tagja az Európai Uniónak, neki lehet akár Bécsben kávézója is, neki ugyanannyi joga van Brüsszelben tartózkodni, mint a borsodi kicsiny faluban. Ellenben ugye Zelenszkij, senki által meg nem választott elnökkel, akinek semmi köze az Európai Unióhoz, azonkívül, hogy mi fizetjük még a napi adag kokóját is.

Most már csak a kérdés, hogy ha Gizi néni bekopogtat, hogy hát „helló, Ursula, megjöttem”, jut-e neki is teríték?