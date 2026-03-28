A miniszter is megszólalt, miután szétverték Jézus szobrát egy műsorban

A producer ugyanakkor elismerte, hogy más országokban óvatosabban járnának el. Amikor arról kérdezték, hogy szétzúznának-e például iszlám vallási jelképeket, a műsorvezetők ezt határozottan elutasították, mondván,

az nem lenne helyénvaló.

A kritikusok szerint ez egyértelmű kettős mércét jelez, hiszen míg a kereszténység jelképei gúny tárgyává válhatnak, addig más vallások esetében a készítők már visszafogottságot tanúsítanak. A műsor egyik szereplője később elismerte: nem gondolták át kellőképpen az akció következményeit, és sajnálatát fejezte ki. A VRT hivatalos közleményben is bocsánatot kért, hangsúlyozva, hogy tiszteletben tartják a vallási érzékenységet.

Belgium’s publicly funded youth radio station, Studio Brussel (VRT), featured a sketch in which its breakfast presenters smashed various items on air, including a statue of Our Lady and Jesus. I asked if they were concerned it would cause offence, and if they would do the same to… pic.twitter.com/jYjJqM1FO3 — Colm Flynn (@colmflynnire) March 23, 2026

Az illetékes belga miniszter is megszólalt

Az ügy politikai visszhangot is kiváltott: a belga médiaügyi miniszter is bírálta a történteket, ugyanakkor üdvözölte, hogy a műsorkészítők végül belátták hibájukat.

A botrány nyomán a kifogásolt videót eltávolították a csatorna hivatalos felületeiről.