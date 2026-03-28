Botrány. A belga közszolgálati VRT ifjúsági rádiója, a Studio Brussels egy élő adásban, az úgynevezett „Blue Monday” alkalmából rendezett akció során különböző tárgyakat tört össze egy „dühszobában”, írta meg lapunk korábban.
A miniszter is megszólalt, miután szétverték Jézus szobrát egy műsorban
Komoly felháborodást váltott ki Belgiumban egy közszolgálati rádióműsor, amelyben a műsorvezetők kalapáccsal zúztak szét keresztény szimbólumokat. A történtek után a csatorna kénytelen volt bocsánatot kérni, miközben az ügy a vallási kettős mércére is ráirányította a figyelmet.
A jelenetben azonban nemcsak hétköznapi eszközök, hanem egy Jézust és Szűz Máriát ábrázoló szobor is kalapács alá került, írja az Exxpress.
Belgium már nem keresztény ország
Az eset után a közösségi médiában széles körű felháborodás indult, sokan a keresztény hívők megsértését rótták fel a műsorkészítőknek. A vita tovább erősödött, amikor a műsor készítőit egy nemzetközi rádiós konferencián kérdőre vonták.
A műsor egyik vezető producere, Sam De Bruyn azzal magyarázta a történteket, hogy Belgium „már nem keresztény ország”, ezért szerinte a hallgatókat nem sértette az akció.
A producer ugyanakkor elismerte, hogy más országokban óvatosabban járnának el. Amikor arról kérdezték, hogy szétzúznának-e például iszlám vallási jelképeket, a műsorvezetők ezt határozottan elutasították, mondván,
az nem lenne helyénvaló.
A kritikusok szerint ez egyértelmű kettős mércét jelez, hiszen míg a kereszténység jelképei gúny tárgyává válhatnak, addig más vallások esetében a készítők már visszafogottságot tanúsítanak. A műsor egyik szereplője később elismerte: nem gondolták át kellőképpen az akció következményeit, és sajnálatát fejezte ki. A VRT hivatalos közleményben is bocsánatot kért, hangsúlyozva, hogy tiszteletben tartják a vallási érzékenységet.
Az illetékes belga miniszter is megszólalt
Az ügy politikai visszhangot is kiváltott: a belga médiaügyi miniszter is bírálta a történteket, ugyanakkor üdvözölte, hogy a műsorkészítők végül belátták hibájukat.
A botrány nyomán a kifogásolt videót eltávolították a csatorna hivatalos felületeiről.
Borítókép: Sam De Bruyn, a kereszténygyalázó műsor producere szerint Belgium már nem keresztény ország, de az iszlám jelképekkel már nem tennének ilyet (Forrás: Facebook)
