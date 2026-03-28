Rendkívüli

botrányproducerműsorBelgiumkereszténygyalázás

A miniszter is megszólalt, miután szétverték Jézus szobrát egy műsorban

Komoly felháborodást váltott ki Belgiumban egy közszolgálati rádióműsor, amelyben a műsorvezetők kalapáccsal zúztak szét keresztény szimbólumokat. A történtek után a csatorna kénytelen volt bocsánatot kérni, miközben az ügy a vallási kettős mércére is ráirányította a figyelmet.

Szabó István
Forrás: Exxpress2026. 03. 28. 9:55
Sam De Bruyn a kereszténygyalázó műsor producere szerint Belgium már nem keresztény ország, de az iszlám jelképekkel már nem tennének ilyet Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Botrány. A belga közszolgálati VRT ifjúsági rádiója, a Studio Brussels egy élő adásban, az úgynevezett „Blue Monday” alkalmából rendezett akció során különböző tárgyakat tört össze egy „dühszobában”, írta meg lapunk korábban

botrány
A botrányos eset sértette a keresztényeket (Fotó: Képernyőkép)

A jelenetben azonban nemcsak hétköznapi eszközök, hanem egy Jézust és Szűz Máriát ábrázoló szobor is kalapács alá került, írja az Exxpress.

Belgium már nem keresztény ország

Az eset után a közösségi médiában széles körű felháborodás indult, sokan a keresztény hívők megsértését rótták fel a műsorkészítőknek. A vita tovább erősödött, amikor a műsor készítőit egy nemzetközi rádiós konferencián kérdőre vonták.

A műsor egyik vezető producere, Sam De Bruyn azzal magyarázta a történteket, hogy Belgium „már nem keresztény ország”, ezért szerinte a hallgatókat nem sértette az akció. 

Colm Flynn, az EWTN újságírója (jobbra) a belga közszolgálati műsorszolgáltató, a Studio Brussels producerével (balra) és a két műsorvezetővel  (Fotó: Képernyőkép)

A producer ugyanakkor elismerte, hogy más országokban óvatosabban járnának el. Amikor arról kérdezték, hogy szétzúznának-e például iszlám vallási jelképeket, a műsorvezetők ezt határozottan elutasították, mondván, 

az nem lenne helyénvaló.

A kritikusok szerint ez egyértelmű kettős mércét jelez, hiszen míg a kereszténység jelképei gúny tárgyává válhatnak, addig más vallások esetében a készítők már visszafogottságot tanúsítanak. A műsor egyik szereplője később elismerte: nem gondolták át kellőképpen az akció következményeit, és sajnálatát fejezte ki. A VRT hivatalos közleményben is bocsánatot kért, hangsúlyozva, hogy tiszteletben tartják a vallási érzékenységet.

Az illetékes belga miniszter is megszólalt

Az ügy politikai visszhangot is kiváltott: a belga médiaügyi miniszter is bírálta a történteket, ugyanakkor üdvözölte, hogy a műsorkészítők végül belátták hibájukat.

A botrány nyomán a kifogásolt videót eltávolították a csatorna hivatalos felületeiről.

Borítókép: Sam De Bruyn, a kereszténygyalázó műsor producere szerint Belgium már nem keresztény ország, de az iszlám jelképekkel már nem tennének ilyet (Forrás: Facebook)
 

Komment

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.
Felhasználónév
2024. január 1.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu