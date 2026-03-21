volodimir zelenszkijrobert ficoháborúnógrádi györgy

Globál Nógrádi Györggyel - Ki akar világháborúzni?

Egyre durvább a helyzet a Közel-Keleten, nem kizárt hogy szárazföldi háború lesz. Hogyan hatna ez a világgazdaságra? Kirobbanhat egy világháború? Nógrádi György elemzi az utóbbi napok eseményeit.

Magyar Nemzet
2026. 03. 21. 9:13
Brüsszelben találkoztak az uniós kormány-és államfők, hogy az ukrán támogatásról, a háborúk okozta energiaválságról egyeztessenek, de a migráció is szóba került. Nógrádi György megjegyezte, hogy a háborút tovább folytatni kívánó uniós vezetők elszámolták magukat, amikor azt hitték, hogy Orbán Viktort és Robert Fico szlovák miniszterelnököt megtörhetik vagy megzsarolhatják.

Egy új dolog mindenképp kiemelendő a szakértő szerint: már legalább négy-öt uniós tagállam vezetője is kijelentette, megértik a magyarok és a szlovákok álláspontját, vétózni ugyanakkor nem állt módjukban.

A szakértő kitért arra is a műsorban, hogy az utóbbi napokat Erdélyben töltötte egy előadássorozat keretében. Azt tapasztalta valamennyi állomáson, hogy az erdélyi magyarok megértették, milyen választóvonalhoz érkezett Európa az orosz-ukrán háború és a közel-keleti konfliktus miatt, Erdélyben a békét és a biztonságot választják a háború helyett.

Balliberális külföldi beavatkozás a választásba

Ennek ellenére óriási kampány folyik a kibertérben is, menetrendszerű, hogy külföldről be akarnak avatkozni a választásba, hogy megdöntsék a nemzeti kormányt.

A Facebook már el is kezdte cenzúrázni azokat a tartalmakat, amelyek a nemzeti oldalhoz tartoznak - többek között Orbán Viktor oldalát is korlátozták, miközben a tiszás bejegyzéseket mesterségesen az egekbe emelték.

Nógrádi György ugyanakkor leszögezte, hogy az embereket nem lehet csak úgy félreállítani, a választást kell megnyernie a nemzeti oldalnak.

Az ukránoknak is egyre inkább elegük van Volodimir Zelenszkij vezetéséből, elsöprő többség már egy területi lemondásokkal járó békemegállapodásba is belemenne. Nógrádi György ennek kapcsán elmondta, hogy mindez jól mutatja a közhangulatot Ukrajnában, Zelenszkij ugyanakkor foggal-körömmel ragaszkodik a hatalomhoz. Miközben újabb milliárdokat lop el az ország vezetése, az egyszerű emberek mindennapjai is erősen kérdőjelesek.

Durvul a helyzet a Közel-Keleten

A közel-keleten ezalatt egyre durvább a helyzet, nem kizárt, hogy az Egyesült Államok kénytelen lesz szárazföldi háborút vívni Irán ellen, miközben az energiaárak teljesen káoszba taszíthatják a világgazdaságot. A szakértő úgy vélte, bár Irán bejelentete, hogy minden amerikai légibázis legitim célpontnak minősül még Európában is, az iráni vezetés nem meri meglépni, hogy európai célpontokra lőjön.

A mostani taktika ugyanis sokkal kifizetődőbb, hiszen az Hormuzi-szoros blokádjával folyamatosan emelkedik a nyugati kőolaj ára a világpiacon, aminek az oroszok örülnek a legjobban. Donald Trump hamarosan arra kényszerülhet, hogy szárazföldi háborút vívjon a légiháború helyett. Nógrádi György megjegyezte ugyanakkor, hogy nem valószínű egy világháború kitörése, akkor ugyanis azt senki sem élné túl, így mindez senkinek sem áll érdekében.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

