Karol NawrockiSulyok Tamáslengyel-magyar barátság

Karol Nawrocki megerősítette a lengyel–magyar barátságot

Folytatódik a lengyel–magyar barátság, amely nem válhat aktuálpolitikai ingadozások tárgyává – hangsúlyozta Karol Nawrocki lengyel elnök a Sulyok Tamással közös sajtóértekezleten. A felek kiemelték, hogy az Európai Unió jövőjével kapcsolatban több kérdésben is egyetértenek, így az EU–Mercosur-megállapodás elutasításában és az uniós politika egyes irányainak bírálatában is.

2026. 03. 23. 14:34
Folytatódik és folytatódni fog a lengyel–magyar barátság, amely nem válhat aktuálpolitikai ingadozások tárgyává – jelentette ki Karol Nawrocki lengyel elnök hétfőn a lengyelországi Przemyslben, a Sulyok Tamás köztársasági elnökkel közös sajtóértekezleten.

A lengyel és a magyar elnök küldetése az, hogy a két nemzet közötti barátság „ne váljon rövid távú politikai ingadozások tárgyává”, ez a barátság „tart és tartani fog”

– fogalmazott Nawrocki a lengyel–magyar barátság napja alkalmából rendezett elnöki találkozó után.

Elmondta: a két nemzetet összeköti többek között az, hogy az Európai Unióban akarnak lenni, egyúttal „az EU állapotára is gondot viselnek”. Kiemelte: számíthat a magyar fél támogatására többek között az EU–Mercosur kereskedelmi megállapodás ellenzésében, valamint abban, hogy Magyarország is osztja az uniós klíma- és migrációs politika iránti kétségeket, illetve kifogásolja bizonyos folyamatok bürokratizálását és központosítását az Európai Bizottság által.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

