Karol Nawrocki megerősítette a lengyel–magyar barátságot

Folytatódik és folytatódni fog a lengyel–magyar barátság, amely nem válhat aktuálpolitikai ingadozások tárgyává – jelentette ki Karol Nawrocki lengyel elnök hétfőn a lengyelországi Przemyslben, a Sulyok Tamás köztársasági elnökkel közös sajtóértekezleten.

A lengyel és a magyar elnök küldetése az, hogy a két nemzet közötti barátság „ne váljon rövid távú politikai ingadozások tárgyává”, ez a barátság „tart és tartani fog”

– fogalmazott Nawrocki a lengyel–magyar barátság napja alkalmából rendezett elnöki találkozó után.

Elmondta: a két nemzetet összeköti többek között az, hogy az Európai Unióban akarnak lenni, egyúttal „az EU állapotára is gondot viselnek”. Kiemelte: számíthat a magyar fél támogatására többek között az EU–Mercosur kereskedelmi megállapodás ellenzésében, valamint abban, hogy Magyarország is osztja az uniós klíma- és migrációs politika iránti kétségeket, illetve kifogásolja bizonyos folyamatok bürokratizálását és központosítását az Európai Bizottság által.

