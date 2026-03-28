Az Ukrán Fegyveres Erők súlyos létszámhiánnyal küzd és a háború ötödik évébe lépve egyre kevésbé képes pótolni a fronton harcoló egységek emberveszteségeit. A legtöbb civil már nemcsak az oroszokat, hanem a területi toborzóközpontok (TCK) embereit is ellenségnek tekinti. A közösségi médiában közzétett felvételek bizonyítják, hogy az országban élő férfiak már sehol sincsenek biztonságban – számolt be róla az Origo.

Nem áll le a kényszersorozás Ukrajnában, TCK-sok fogdossák össze az utcáról a civileket

Felkavaró jelenet játszódott le az odesszai utcákon, ahol TCK-sok egy férfit a ruházatánál fogva vonszoltak ki egy épületből, majd egy kisteherautóba tuszkolták. Azóta minden bizonnyal már egy kiképzőtáborban tartózkodik.

Egy Dnyipróban rögzített videón a rendőrök is asszisztáltak a TCK-sok műveletéhez. A felvételen megfigyelhető, hogy négy sorozótiszt erővel bekényszerít egy férfit egy járműbe. Közben egy másik civil segíteni próbál neki, azonban nem volt képes meggátolni a hatósági eljárást.

Egy forgalmas dnyiprói közlekedési csomópontban készült felvétel fényes nappal dokumentálta, amikor három TCK-s összeverekedett a civilekkel. Az eset olyannyira groteszk, hogy egy nő vastapssal reagált, miután az egyik civil erőteljes ütést vitt be egy toborzótisztnek.

Április 12-én a magyarok választanak: háború vagy béke

Ha a Tisza Párt alakítana kormányt Magyarországon, akkor belerángatnának minket a háborúba, a magyar emberek pénzét Ukrajnába küldenék és támogatnák Ukrajna európai uniós csatlakozását, ami hosszú távon kockáztatná Magyarország biztonságát

– mondta Szijjártó Péter külügyminiszter.

A Tisza Párt elnökéről 2024-ben számos fotó készült Kijevben, az ukrán hősök emlékfalánál. Az utazás pontos részletei homályban maradtak, feltételezhető azonban, hogy Magyar Péter ukrán hírszerzési kapcsolatokkal és nagy valószínűséggel Volodimir Zelenszkij munkatársával is megbeszélést folytatott.

Habár mindent megtettek azért, hogy elkerüljék azt a benyomást, hogy Magyar Péter és Zelenszkij találkozott volna a 2026. évi müncheni biztonságpolitikai konferencián, egyik fél sem tagadta ezt a sajtóinformációt. A Tisza Párt vezetője közösségi felületén több posztot is megosztott Münchenből, többek között akkor is, amikor az ukrán államfő az Ukrajna-ház épületébe érkezett.