Mártírvideó és pokolgép: csak a szerencsén múlt, hogy nem robbantottak Stockholmban

A svéd hatóságok szerint Abdullah hónapokon át készült a stockholmi merényletre. A terv szerint öngyilkos támadást hajtott volna végre a belvárosban megrendezett Kulturális fesztivál idején, amely minden évben hatalmas tömegeket vonz. A nyomozás feltárta, hogy a férfi rendszeresen járta környékét, bombakészítési útmutatókat tanulmányozott, valamint robbanóanyag előállításához szükséges eszközöket szerzett be. Emellett mártírvideót is készített, és a támadás rögzítését is tervezte propagandacélokra.

A merényletet végül a svéd biztonsági szolgálat hiúsította meg, miután beépült az elkövető hálózatába.

A férfi 2018-ban érkezett Szíriából Svédországba, röviddel később állandó tartózkodási engedélyt kapott, majd 2021-ben svéd állampolgárságot szerzett. Korábban több bűncselekmény miatt is elítélték, köztük rendvédelmi szervek elleni szabotázsért, rablásért és kábítószerrel kapcsolatos ügyek miatt. A hatóságok szerint 2024-ben az interneten keresztül radikalizálódott, ekkor tett hűségesküt az Iszlám Állam terroristáinak. Az ügyet bonyolítja, hogy a férfi a svéd állampolgársága miatt a jelenlegi szabályok szerint nem utasítható ki az országból, noha súlyos bűncselekményeket követett el.