Mártírvideó és pokolgép: csak a szerencsén múlt, hogy nem robbantottak Stockholmban

A svéd bíróság másodfokon súlyosbította annak a radikalizálódott fiatalnak az ítéletét, aki az Iszlám Állam zászlaja alatt tervezett mészárlást egy stockholmi fesztiválon. A nyomozás feltárta, hogy a migráns nemcsak bombakészítést tanult és mártírvideót forgatott, hanem egy németországi bűncselekmény előkészítésében is aktív szerepet vállalt. Mivel a 19 éves fiatal 2021-ben svéd állampolgárságot szerzett, így az ítélet ellenére sem utasítható ki az országból.

Magyar Nemzet
2026. 03. 31. 22:12
Az Iszlám Állam (ISIS) zászlaja Fotó: AFP
Egy svéd bíróság másodfokon jelentősen súlyosbította annak a 19 éves szíriai migránsnak a büntetését, aki az Iszlám Állam nevében terrortámadást tervezett Stockholm egyik legnagyobb rendezvénye, a Kulturális fesztivál ellen. Faris Al Abdullah börtönbüntetését két évvel növelte a bíró, miután túl enyhének ítélte az elsőfokú ítéletet – számolt be róla a Samnytt.

 A 19 éves szíriai migráns öngyilkos merényletet tervezett végrehajtani Stockholmban. Fotó: AFP

A fiatal férfit első fokon terrorcselekmény előkészítése és terrorszervezetben való részvétel miatt ítélték el, amelyeket be is ismert. A fellebbviteli bíróság azonban hangsúlyozta, hogy az ügy nem csupán a stockholmi tervek miatt kiemelten súlyos, hanem azért is, mert Abdullah kapcsolatba hozható egy 2024 nyarán, a németországi Eppsteinben előkészített erőszakos bűncselekménnyel. A bírósági dokumentumok szerint az elkövetők Németországba utaztak azzal a céllal, hogy gyilkoljanak, a terv pedig előrehaladott állapotban volt. A bíróság megállapította azt is, hogy maguk az érintettek úgy vélték, az akciót az Iszlám Állam megrendelésére hajtják végre. 

Abdullah kilenc év és tíz hónap börtönt kapott. Társa, aki a bűncselekmények idején még kiskorú volt, szintén súlyosabb büntetést kapott, ugyanakkor továbbra is a fiatalkorúakra vonatkozó felügyeleti intézkedés alá tartozik.

A svéd hatóságok szerint Abdullah hónapokon át készült a stockholmi merényletre. A terv szerint öngyilkos támadást hajtott volna végre a belvárosban megrendezett Kulturális fesztivál idején, amely minden évben hatalmas tömegeket vonz. A nyomozás feltárta, hogy a férfi rendszeresen járta környékét, bombakészítési útmutatókat tanulmányozott, valamint robbanóanyag előállításához szükséges eszközöket szerzett be. Emellett mártírvideót is készített, és a támadás rögzítését is tervezte propagandacélokra.

A merényletet végül a svéd biztonsági szolgálat hiúsította meg, miután beépült az elkövető hálózatába.

A férfi 2018-ban érkezett Szíriából Svédországba, röviddel később állandó tartózkodási engedélyt kapott, majd 2021-ben svéd állampolgárságot szerzett. Korábban több bűncselekmény miatt is elítélték, köztük rendvédelmi szervek elleni szabotázsért, rablásért és kábítószerrel kapcsolatos ügyek miatt. A hatóságok szerint 2024-ben az interneten keresztül radikalizálódott, ekkor tett hűségesküt az Iszlám Állam terroristáinak. Az ügyet bonyolítja, hogy a férfi a svéd állampolgársága miatt a jelenlegi szabályok szerint nem utasítható ki az országból, noha súlyos bűncselekményeket követett el.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
