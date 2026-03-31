Mártírvideó és pokolgép: csak a szerencsén múlt, hogy nem robbantottak Stockholmban

Egy svéd bíróság másodfokon jelentősen súlyosbította annak a 19 éves szíriai migránsnak a büntetését, aki az Iszlám Állam nevében terrortámadást tervezett Stockholm egyik legnagyobb rendezvénye, a Kulturális fesztivál ellen. Faris Al Abdullah börtönbüntetését két évvel növelte a bíró, miután túl enyhének ítélte az elsőfokú ítéletet – számolt be róla a Samnytt.
A svéd bíróság másodfokon súlyosbította annak a radikalizálódott fiatalnak az ítéletét, aki az Iszlám Állam zászlaja alatt tervezett mészárlást egy stockholmi fesztiválon. A nyomozás feltárta, hogy a migráns nemcsak bombakészítést tanult és mártírvideót forgatott, hanem egy németországi bűncselekmény előkészítésében is aktív szerepet vállalt. Mivel a 19 éves fiatal 2021-ben svéd állampolgárságot szerzett, így az ítélet ellenére sem utasítható ki az országból.
A fiatal férfit első fokon terrorcselekmény előkészítése és terrorszervezetben való részvétel miatt ítélték el, amelyeket be is ismert. A fellebbviteli bíróság azonban hangsúlyozta, hogy az ügy nem csupán a stockholmi tervek miatt kiemelten súlyos, hanem azért is, mert Abdullah kapcsolatba hozható egy 2024 nyarán, a németországi Eppsteinben előkészített erőszakos bűncselekménnyel. A bírósági dokumentumok szerint az elkövetők Németországba utaztak azzal a céllal, hogy gyilkoljanak, a terv pedig előrehaladott állapotban volt. A bíróság megállapította azt is, hogy maguk az érintettek úgy vélték, az akciót az Iszlám Állam megrendelésére hajtják végre.
Abdullah kilenc év és tíz hónap börtönt kapott. Társa, aki a bűncselekmények idején még kiskorú volt, szintén súlyosabb büntetést kapott, ugyanakkor továbbra is a fiatalkorúakra vonatkozó felügyeleti intézkedés alá tartozik.
A svéd hatóságok szerint Abdullah hónapokon át készült a stockholmi merényletre. A terv szerint öngyilkos támadást hajtott volna végre a belvárosban megrendezett Kulturális fesztivál idején, amely minden évben hatalmas tömegeket vonz. A nyomozás feltárta, hogy a férfi rendszeresen járta környékét, bombakészítési útmutatókat tanulmányozott, valamint robbanóanyag előállításához szükséges eszközöket szerzett be. Emellett mártírvideót is készített, és a támadás rögzítését is tervezte propagandacélokra.
A merényletet végül a svéd biztonsági szolgálat hiúsította meg, miután beépült az elkövető hálózatába.
A férfi 2018-ban érkezett Szíriából Svédországba, röviddel később állandó tartózkodási engedélyt kapott, majd 2021-ben svéd állampolgárságot szerzett. Korábban több bűncselekmény miatt is elítélték, köztük rendvédelmi szervek elleni szabotázsért, rablásért és kábítószerrel kapcsolatos ügyek miatt. A hatóságok szerint 2024-ben az interneten keresztül radikalizálódott, ekkor tett hűségesküt az Iszlám Állam terroristáinak. Az ügyet bonyolítja, hogy a férfi a svéd állampolgársága miatt a jelenlegi szabályok szerint nem utasítható ki az országból, noha súlyos bűncselekményeket követett el.
Borítókép: Az Iszlám Állam zászlaja (Fotó: AFP)
