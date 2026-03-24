Teherhajó ütközött egy hídnak Düsseldorf közelében + videó

A tájékoztatás szerint legalább két konténer a Rajna-folyóba zuhant Neuss kikötőjében. A teherhajó beszorult a felhúzható híd alá, amelyet felvontak a hajó kiszabadítása érdekében, de ennek során további konténerek is a vízbe estek.
A történtekben senki sem sérült meg.
A mentési munkálatokhoz több rendőrségi csónakot, a vízimentőket és a tűzoltóság alakulatait is riasztották. Mindemellett a kikötő munka- és daruhajói a folyóba esett konténereket emelték ki.
Rendőrségi helikopterek figyelték, hogy a konténerekből nem szivárog-e ki szennyező anyag a folyóba. A hatóságok által közölt adatok szerint eddig nem látták ennek jelét. A hatóságok igyekeznek megakadályozni, hogy a vízbe esett konténerek kisodródjanak a nyílt vízre.
A rendőrség szerint egyelőre nem világos, hogy a teherhajó miért ütközött a hídnak.
