Teherhajó ütközött egy hídnak Düsseldorf közelében + videó

Konténerszállító teherhajó ütközött egy rajnai hídnak Düsseldorf közelében kedden – közölte a német rendőrség.

Magyar Nemzet
2026. 03. 24. 21:14
Illusztráció Fotó: MARCUS BRANDT Forrás: DPA
A tájékoztatás szerint legalább két konténer a Rajna-folyóba zuhant Neuss kikötőjében. A teherhajó beszorult a felhúzható híd alá, amelyet felvontak a hajó kiszabadítása érdekében, de ennek során további konténerek is a vízbe estek.

A történtekben senki sem sérült meg.

A mentési munkálatokhoz több rendőrségi csónakot, a vízimentőket és a tűzoltóság alakulatait is riasztották. Mindemellett a kikötő munka- és daruhajói a folyóba esett konténereket emelték ki.

Rendőrségi helikopterek figyelték, hogy a konténerekből nem szivárog-e ki szennyező anyag a folyóba. A hatóságok által közölt adatok szerint eddig nem látták ennek jelét. A hatóságok igyekeznek megakadályozni, hogy a vízbe esett konténerek kisodródjanak a nyílt vízre.

A rendőrség szerint egyelőre nem világos, hogy a teherhajó miért ütközött a hídnak.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

