A Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közölte, hogy a szolgálatnál, a belügyminisztériumnál és az orosz nemzeti gárdánál fokozott készültséget rendeltek el, miután azt az információt kapták, hogy az ukrán titkosszolgálatok diverzáns- és terrorcselekményeket készítenek elő az orosz fővárosban és a Moszkvai régióban kritikus fontosságú létesítmények, kormányzati tisztségviselők, katonai vezetők, valamint a bűnüldöző szervek alkalmazottai ellen.
Az orosz biztonsági szolgálat ukrán terrorcselekményt hiúsított meg
Meghiúsították az orosz biztonsági szervek az ukrán szakszolgálatok arra irányuló kísérletét, hogy egy orosz hadimegrendelésre dolgozó moszkvai vállalattól optikai kábelen vezérelt, húsz kilogramm rakomány szállítására alkalmas harci drónokat szerezzenek be, amelyeket az orosz fővárosban lévő célpontok ellen szándékoztak bevetni – közölte kedden az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat sajtószolgálata.
Az orosz elhárító szolgálat arról is bejelentést tett, hogy elfogott egy Oroszországba Belorusszián át Lengyelországból érkezett szállítmányt, amelyben 504 darab, olyan fűthető talpbetétnek álcázott robbanószerkezet volt, amelyeket humanitárius segélyként a különleges hadművelet övezetébe szándékoztak eljuttatni.
A bombák hatóereje darabonként 1,5 gramm trotilénak felelt meg, a detonáció a talpbetétek áramforráshoz való csatlakoztatásakor következett volna be.
További Külföld híreink
Moszkvában őrizetbe vettek egy 32 éves, közép-ázsiai illetőségű külföldi állampolgárt, aki teherfuvarozóként részese volt ukrán titkosszolgálatok ezen tervének.
Az FSZB arra figyelmeztetett, hogy ukrán titkosszolgálatok ártalmatlannak tűnő használati eszközökbe rejthetnek pokolgépet.
A szolgálat emlékeztetett rá, hogy hatástalanítottak már elektromos főzőlapnak, manikűrkészleteknek, hajápolási terméknek, parfümkészletnek, powerbanknak, hangszórónak, ikonnak, egyéb egyházi kegytárgynak, autóalkatrésznek, térkőlapnak, valamint FPV-drónt vezérlő szemüvegnek álcázott robbanószerkezetet.
További Külföld híreink
Az FSZB azt tanácsolta, hogy haladéktalanul forduljon a hatóságokhoz, aki gyanús tárgyakat észlel vagy azt tapasztalja, hogy e-mail- vagy közösségimédia-fiókját, üzenetküldő alkalmazását vagy egyéb internetes szolgáltatását feltörték.
Borítókép: Rendőr Moszkvában (Fotó: AFP)
