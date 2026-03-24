Orbán Viktor: Egy ukránbarát kormány nemcsak háborúba vinné hazánkat, nemcsak fegyvert adna, de odaadná a magyarok pénzét is Ukrajnának. Ezt nem engedhetjük! + videó

Az orosz biztonsági szolgálat ukrán terrorcselekményt hiúsított meg

Meghiúsították az orosz biztonsági szervek az ukrán szakszolgálatok arra irányuló kísérletét, hogy egy orosz hadimegrendelésre dolgozó moszkvai vállalattól optikai kábelen vezérelt, húsz kilogramm rakomány szállítására alkalmas harci drónokat szerezzenek be, amelyeket az orosz fővárosban lévő célpontok ellen szándékoztak bevetni – közölte kedden az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat sajtószolgálata.

Magyar Nemzet
2026. 03. 24. 17:38
Rendőr Moszkvában (Fotó: AFP) Fotó: ALEXANDER NEMENOV Forrás: AFP
A Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közölte, hogy a szolgálatnál, a belügyminisztériumnál és az orosz nemzeti gárdánál fokozott készültséget rendeltek el, miután azt az információt kapták, hogy az ukrán titkosszolgálatok diverzáns- és terrorcselekményeket készítenek elő az orosz fővárosban és a Moszkvai régióban kritikus fontosságú létesítmények, kormányzati tisztségviselők, katonai vezetők, valamint a bűnüldöző szervek alkalmazottai ellen.

Az FSZB információi szerint ukrán titkosszolgálatok terrorcselekményeket készítettek elő.

Az orosz elhárító szolgálat arról is bejelentést tett, hogy elfogott egy Oroszországba Belorusszián át Lengyelországból érkezett szállítmányt, amelyben 504 darab, olyan fűthető talpbetétnek álcázott robbanószerkezet volt, amelyeket humanitárius segélyként a különleges hadművelet övezetébe szándékoztak eljuttatni. 

A bombák hatóereje darabonként 1,5 gramm trotilénak felelt meg, a detonáció a talpbetétek áramforráshoz való csatlakoztatásakor következett volna be.

Moszkvában őrizetbe vettek egy 32 éves, közép-ázsiai illetőségű külföldi állampolgárt, aki teherfuvarozóként részese volt ukrán titkosszolgálatok ezen tervének.

Az FSZB arra figyelmeztetett, hogy ukrán titkosszolgálatok ártalmatlannak tűnő használati eszközökbe rejthetnek pokolgépet. 

A szolgálat emlékeztetett rá, hogy hatástalanítottak már elektromos főzőlapnak, manikűrkészleteknek, hajápolási terméknek, parfümkészletnek, powerbanknak, hangszórónak, ikonnak, egyéb egyházi kegytárgynak, autóalkatrésznek, térkőlapnak, valamint FPV-drónt vezérlő szemüvegnek álcázott robbanószerkezetet. 

Az FSZB azt tanácsolta, hogy haladéktalanul forduljon a hatóságokhoz, aki gyanús tárgyakat észlel vagy azt tapasztalja, hogy e-mail- vagy közösségimédia-fiókját, üzenetküldő alkalmazását vagy egyéb internetes szolgáltatását feltörték.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelektisza

„G…ci sok kokain!”

Bayer Zsolt avatarja

Ugye, nem hagyjuk?

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
