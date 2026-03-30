Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

Ukrajna-szerte elszabadultak az üzemanyagárak

Az ukrán üzemanyagpiacon a hét elején is fennmaradt a feszültség, miután pénteken jelentős áremelkedés történt. A hétvégén több nagy hálózat, köztük a SOCAR és az Ukrnafta is árat emelt. A dízel és a benzin ára egyaránt növekedett, egyes termékek esetében több hrivnyával.

2026. 03. 30. 19:51
Illusztráció Forrás: AFP
A pénteki jelentős áremelkedést követően, Ukrajna-szerte a hétvége során azok a láncok is felfelé módosították áraikat, amelyek korábban még változatlanul tartották az üzemanyagárakat – számolt be cikkében az RBC-Ukraine.

Egyre drágul az üzemanyag Ukrajna-szerte. Fotó: AFP

Összességében elmondható, hogy az elmúlt napok fő változásai a SOCAR és az Ukrnafta hálózatainál történtek.

Különösen a SOCAR hálózat, amely még pénteken is a délelőtti árakat tartotta, a hétvégén a dízelárakat a többi nagy piaci szereplő szintjéhez igazította. A Premium NANO Extro dízel ára jelenleg 90,99 hrivnya (+egy hrivnya).

Az Ukrnafta szintén változtatta üzemanyagárait. A legjelentősebb drágulás az A-95 (Energy) benzin esetében történt, amelynek ára már három hrivnyával, 71.99-re emelkedett.

A hétvége során nem kerültek módosításra az OKKO, sem a WOG hálózatának árai. Mindkettő a pénteki csúcsáron kínálja az üzemanyagát. 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Bayer Zsolt
idezojelektisza

Figyelj a zsebedre, szavazz a Fideszre!

Bayer Zsolt avatarja

A Tisza vezetői beismerik, hogy intézkedéseik hatására az energia- és üzemanyagárak 2-2,5-szeresére emelkednének.

