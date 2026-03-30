Ukrajna-szerte elszabadultak az üzemanyagárak

A pénteki jelentős áremelkedést követően, Ukrajna-szerte a hétvége során azok a láncok is felfelé módosították áraikat, amelyek korábban még változatlanul tartották az üzemanyagárakat – számolt be cikkében az RBC-Ukraine.

Összességében elmondható, hogy az elmúlt napok fő változásai a SOCAR és az Ukrnafta hálózatainál történtek.

Különösen a SOCAR hálózat, amely még pénteken is a délelőtti árakat tartotta, a hétvégén a dízelárakat a többi nagy piaci szereplő szintjéhez igazította. A Premium NANO Extro dízel ára jelenleg 90,99 hrivnya (+egy hrivnya).

Ukraine ranks among the top ten countries globally for the sharpest diesel price increases (33.9%), driven by the Iran conflict, surpassing major economies like Germany and France. 📈 pic.twitter.com/lmyfDLXGxP — OSINT FrontLine | Global 🌐 (@OSINT_Front) March 29, 2026

Az Ukrnafta szintén változtatta üzemanyagárait. A legjelentősebb drágulás az A-95 (Energy) benzin esetében történt, amelynek ára már három hrivnyával, 71.99-re emelkedett.

A hétvége során nem kerültek módosításra az OKKO, sem a WOG hálózatának árai. Mindkettő a pénteki csúcsáron kínálja az üzemanyagát.

