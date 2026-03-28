IránEgyesült Államokhadihajó

USS Tripoli hadihajó: több ezer katonával a fedélzetén megérkezett Irán térségébe + videó

Az iráni konfliktus térségébe érkezett az amerikai haderő hadihajója tengerész- és tengerészgyalogos-egységekkel a fedélzetén. A USS Tripoli több ezer katonával érkezett – jelentette be a Közel-Keletért felelős Középső Parancsnokság szombaton.

Magyar Nemzet
2026. 03. 28. 20:05
Fotó: SAEED KHAN Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az amerikai hadsereg irányítási törzsének közösségi médiában megjelent közleménye emlékeztet arra, hogy a USS Tripoli rohamhajó a 31. Tengerészgyalogsági Expedíciós Egység zászlóshajója. A Tripoli Kétéltű Készenléti Csoport 3500 tengerészből és tengerészgyalogosból, valamint szállító és csapásmérő repülőgépekből áll, amelyeket további taktikai eszközök egészítenek ki – olvasható a Közel-Keletért felelős Középső Parancsnokság (CENTCOM) közleményében.

A pair of US Marine Corps F-35B Lightning II aircraft are seen on board the US Navys USS Tripoli (LHA-7) amphibious assault ship during a port call at the Port Area in Manila on September 27, 2022. (Photo by Jam STA ROSA / AFP)
A USS Tripoli rohamhajó a 31. Tengerészgyalogsági Expedíciós Egység zászlóshajója
Fotó: AFP

A Tripoli februárban még Japán partjainál tartózkodott, a múlt héten először a The Wall Street Journal napilap számolt be arról, hogy tengerészgyalogosokkal a fedélzetén a partraszállás támogatására tervezett hadihajót az iráni katonai művelet támogatására irányították.

A Trump-adminisztráció eddig hivatalosan nem erősítette meg a hadihajó átirányítását, Marco Rubio külügyminiszter pénteken annyit közölt, hogy a csapaterősítés döntési mozgásteret és rugalmasságot biztosít Donald Trump elnöknek, ha a feltételek megváltoznak. Ugyanakkor azt hangoztatta, hogy az iráni katonai konfliktus heteken – és nem hónapokon – belül véget ér.

Az amerikai hadsereg szombaton arról tett bejelentést, hogy 12 amerikai katona sebesült meg, amikor iráni rakéta- és dróntámadás ért egy Szaúd-Arábiában működő amerikai légitámaszpontot. A Prince Sultan légibázis elleni iráni támadás nyomán két sebesült állapotát súlyosnak minősítették.

Borítókép: USS Tripoli (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.