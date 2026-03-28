USS Tripoli hadihajó: több ezer katonával a fedélzetén megérkezett Irán térségébe + videó

Az amerikai hadsereg irányítási törzsének közösségi médiában megjelent közleménye emlékeztet arra, hogy a USS Tripoli rohamhajó a 31. Tengerészgyalogsági Expedíciós Egység zászlóshajója. A Tripoli Kétéltű Készenléti Csoport 3500 tengerészből és tengerészgyalogosból, valamint szállító és csapásmérő repülőgépekből áll, amelyeket további taktikai eszközök egészítenek ki – olvasható a Közel-Keletért felelős Középső Parancsnokság (CENTCOM) közleményében.
A Tripoli februárban még Japán partjainál tartózkodott, a múlt héten először a The Wall Street Journal napilap számolt be arról, hogy tengerészgyalogosokkal a fedélzetén a partraszállás támogatására tervezett hadihajót az iráni katonai művelet támogatására irányították.
A Trump-adminisztráció eddig hivatalosan nem erősítette meg a hadihajó átirányítását, Marco Rubio külügyminiszter pénteken annyit közölt, hogy a csapaterősítés döntési mozgásteret és rugalmasságot biztosít Donald Trump elnöknek, ha a feltételek megváltoznak. Ugyanakkor azt hangoztatta, hogy az iráni katonai konfliktus heteken – és nem hónapokon – belül véget ér.
Az amerikai hadsereg szombaton arról tett bejelentést, hogy 12 amerikai katona sebesült meg, amikor iráni rakéta- és dróntámadás ért egy Szaúd-Arábiában működő amerikai légitámaszpontot. A Prince Sultan légibázis elleni iráni támadás nyomán két sebesült állapotát súlyosnak minősítették.
Borítókép: USS Tripoli (Fotó: AFP)
