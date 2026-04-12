Milliók sorsa fordult rosszra, a háború Nyíregyházától pár órányira tombol

Magyarország határától néhány órányi autóútra négy éve szenvednek a civilek, miközben az anyagi és az emberi életekben mért veszteségek elképzelhetetlen méreteket öltenek, milliók kényszerültek elhagyni otthonaikat. Helyszíni beszámolókkal jelentkezett a francia Solidarités lap.
Az orosz–ukrán háború régóta keseríti meg az ukrajnai civilek életét, akik nap mint nap megfizetik a fegyveres konfliktus árát: a gyász mellett ott vannak a lerombolt otthonok, a fűtés nélküli kemény telek, a vízhiány és a kényszerű menekülés is. Jelenleg közel 6 millió ukrán civil menekült külföldre, míg 3,7 millió ember az ország határain belül kényszerült otthona elhagyására. Olena, aki Ukrajna keleti részéről származik, már négy éve nem látta az unokáit.
A háború az összes tervünket és minden álmunkat keresztülhúzta
– mesélte. Irina, aki ugyanabból a faluból származik, mint Olena, beszámolt megrongálódott otthonáról, amit bombatámadás ért:
Nagyon szeretnék már hazamenni, nagyon-nagyon.
A háború előtt biztos megélhetése és munkája volt, de azóta minden megváltozott. Most a munkaügyi központban, álláskeresőként van nyilvántartva, de nincs munka. Sztepan a Zaporizzsjai területről menekült el a háború kitörésekor és azóta nem látta a családját:
A családom jelenleg a megszállás alatt áll területen él, én a háború elején eljöttem
– meséli az orvostanhallgató, akit a Dnyipropetrovszki területre menekítettek át. Olena, Irina és Sztepan nehézségei milliók sorsát tükrözik Ukrajnában, az emberek belefáradtak az évek óta tartó háborúba és a vele járó nélkülözésbe, de kitartanak, mást nem tehetnek.
Békére van szükségünk, tiszta égre a fejünk felett, és arra, hogy szeretteink hazatérjenek
– mondta búcsúzóul Sztepan.
Amíg nemzeti kormánya van, Magyarország kimarad a háborúból
A vasárnapi országgyűlési választás tétje hatalmas, hiszen csak egy nemzeti szuverén kormány garantálja, hogy Magyarország nem sodródik bele az orosz–ukrán háborúba. Szijjártó Péter külügyminiszter egy interjúban hangsúlyozta:
Ha a Tisza Párt alakítana kormányt Magyarországon, akkor belerángatnának minket a háborúba, a magyar emberek pénzét Ukrajnába küldenék és támogatnák Ukrajna európai uniós csatlakozását, ami hosszú távon kockáztatná Magyarország biztonságát.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Kijevbe látogatott, ahol számos fotó készült róla az ukrán hősök emlékfalánál. Az út részletei nem váltak ismertté; annyi tudható, hogy ukrán titkosszolgálati kapcsolattal találkozott, és jó eséllyel Volodimir Zelenszkij környezetével is egyeztetéseket folytatott.
