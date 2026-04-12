Milliók sorsa fordult rosszra, a háború Nyíregyházától pár órányira tombol

Magyarország keleti szomszédjában a fegyveres összecsapások okozta pusztítás nemcsak a városokat rombolta le, hanem családok tízezreit szakította szét, miközben a lakosság mindennapjait a nélkülözés és a bizonytalanság határozza meg. A megrázó személyes vallomásokon keresztül feltárul egy olyan világ, amiben Európának régóta nem volt része. Ne engedjük, hogy Magyarország is belesodródjon a háborúba!

Magyar Nemzet
2026. 04. 12. 10:06
Évek óta a háború árnyékában él Ukrajna lakossága Forrás: AFP
Magyarország határától néhány órányi autóútra négy éve szenvednek a civilek, miközben az anyagi és az emberi életekben mért veszteségek elképzelhetetlen méreteket öltenek, milliók kényszerültek elhagyni otthonaikat. Helyszíni beszámolókkal jelentkezett a francia Solidarités lap. 

Az orosz–ukrán háború régóta keseríti meg az ukrajnai civilek életét, akik nap mint nap megfizetik a fegyveres konfliktus árát: a gyász mellett ott vannak a lerombolt otthonok, a fűtés nélküli kemény telek, a vízhiány és a kényszerű menekülés is. Jelenleg közel 6 millió ukrán civil menekült külföldre, míg 3,7 millió ember az ország határain belül kényszerült otthona elhagyására. Olena, aki Ukrajna keleti részéről származik, már négy éve nem látta az unokáit. 

A háború az összes tervünket és minden álmunkat keresztülhúzta

– mesélte. Irina, aki ugyanabból a faluból származik, mint Olena, beszámolt megrongálódott otthonáról, amit bombatámadás ért:

Nagyon szeretnék már hazamenni, nagyon-nagyon.

A háború előtt biztos megélhetése és munkája volt, de azóta minden megváltozott. Most a munkaügyi központban, álláskeresőként van nyilvántartva, de nincs munka. Sztepan a Zaporizzsjai területről menekült el a háború kitörésekor és azóta nem látta a családját:

A családom jelenleg a megszállás alatt áll területen él, én a háború elején eljöttem

– meséli az orvostanhallgató, akit a Dnyipropetrovszki területre menekítettek át. Olena, Irina és Sztepan nehézségei milliók sorsát tükrözik Ukrajnában, az emberek belefáradtak az évek óta tartó háborúba és a vele járó nélkülözésbe, de kitartanak, mást nem tehetnek.

Békére van szükségünk, tiszta égre a fejünk felett, és arra, hogy szeretteink hazatérjenek

– mondta búcsúzóul Sztepan.

Amíg nemzeti kormánya van, Magyarország kimarad a háborúból

A vasárnapi országgyűlési választás tétje hatalmas, hiszen csak egy nemzeti szuverén kormány garantálja, hogy Magyarország nem sodródik bele az orosz–ukrán háborúba. Szijjártó Péter külügyminiszter egy interjúban hangsúlyozta: 

Ha a Tisza Párt alakítana kormányt Magyarországon, akkor belerángatnának minket a háborúba, a magyar emberek pénzét Ukrajnába küldenék és támogatnák Ukrajna európai uniós csatlakozását, ami hosszú távon kockáztatná Magyarország biztonságát.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Kijevbe látogatott, ahol számos fotó készült róla az ukrán hősök emlékfalánál. Az út részletei nem váltak ismertté; annyi tudható, hogy ukrán titkosszolgálati kapcsolattal találkozott, és jó eséllyel Volodimir Zelenszkij környezetével is egyeztetéseket folytatott.

Magyar és Zelenszkij Münchenben

Bár igyekeztek kerülni annak látszatát, hogy Magyar és Zelenszkij találkoztak volna a 2026-os müncheni biztonságpolitikai konferencián, egyikük sem cáfolta ezt az értesülést. A Tisza Párt elnöke közösségi oldalán több bejegyzést is megosztott Münchenből, köztük akkor is, amikor az ukrán elnök az Ukrajna-házba látogatott.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

