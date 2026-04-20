A Hormuzi-szoros ügye megmutatta, Kína mivel indíthat pusztító világválságot

Egy alternatív forgatókönyv szerint Peking joghatóságot hirdethetne a Tajvan körüli vizeken, kizárási zónákat jelölhetne ki, és nyomás alá helyezhetné a kereskedelmi hajókat. Ez formálisan nem számítana háborúnak, de a biztosítási piacok reakciója miatt a hajóforgalom leállhatna, különösen azért, mert a tengeri biztosítások úgynevezett „öt hatalomra” vonatkozó záradéka kizárja a fedezetet az ilyen konfliktusok esetében.

Ennek következményei rendkívül súlyosak lennének, mivel Tajvan gyártja a világ legfejlettebb félvezetőinek több mint 90 százalékát. A kereskedelem megszakadása globális szinten bénítaná meg az ipart, az autógyártást, a távközlést és a pénzügyi rendszereket. A félvezetők esetében nincs olyan tartalékrendszer, mint az olajnál, ráadásul gyorsan elavulnak, így készletezésük is korlátozott. A legfejlettebb technológia ráadásul jelenleg kizárólag Tajvanon érhető el, ami tovább növeli a kitettséget – írja az Origo.

Kína viszont tudatosan készült egy elhúzódó gazdasági konfliktusra. Jelentős készleteket halmozott fel alapvető nyersanyagokból – többek között gabonából és energiából –, és alternatív ellátási láncokat épít ki, hogy hosszabb ideig is képes legyen ellenállni a gazdasági nyomásnak.