KínaTajvanvilággazdasági válság

A Hormuzi-szoros ügye megmutatta, Kína mivel indíthat pusztító világválságot

Irán a Hormuzi-szorosnál bebizonyította, hogy egy stratégiai tengeri útvonal megbénításához nincs szükség klasszikus katonai blokádra. Néhány célzott rakéta- és dróntámadás elegendő volt ahhoz, hogy a biztosítók túl kockázatosnak minősítsék az áthaladást, így a kereskedelmi hajózás gyakorlatilag magától leállt. A bizonytalanság önmagában elérte a kívánt hatást. Ez a tapasztalat fontos tanulság lehet Kína számára is, amely régóta vizsgálja, miként gyakorolhat gazdasági nyomást Tajvanra anélkül, hogy nyílt háborút indítana.

Magyar Nemzet
2026. 04. 20. 4:55
Haikou város, Kína Hainan tartományában (Fotó: AFP) Fotó: LUO YUNFEI Forrás: cnsphoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A megközelítés lényege, hogy nem szükséges hajókat elsüllyeszteni: elég olyan kockázati környezetet teremteni, amelyben a piaci szereplők visszalépnek. A vita Washingtonban sokáig arra összpontosult, hogy Kína képes lenne-e megszállni Tajvant, ám egyre inkább az a kép rajzolódik ki, hogy erre talán nincs is szükség.

A Kína–Tajvan közötti feszültség új világgazdasági válságot idézhet elő (Fotó: AFP)

Egy alternatív forgatókönyv szerint Peking joghatóságot hirdethetne a Tajvan körüli vizeken, kizárási zónákat jelölhetne ki, és nyomás alá helyezhetné a kereskedelmi hajókat. Ez formálisan nem számítana háborúnak, de a biztosítási piacok reakciója miatt a hajóforgalom leállhatna, különösen azért, mert a tengeri biztosítások úgynevezett „öt hatalomra” vonatkozó záradéka kizárja a fedezetet az ilyen konfliktusok esetében.

Ennek következményei rendkívül súlyosak lennének, mivel Tajvan gyártja a világ legfejlettebb félvezetőinek több mint 90 százalékát. A kereskedelem megszakadása globális szinten bénítaná meg az ipart, az autógyártást, a távközlést és a pénzügyi rendszereket. A félvezetők esetében nincs olyan tartalékrendszer, mint az olajnál, ráadásul gyorsan elavulnak, így készletezésük is korlátozott. A legfejlettebb technológia ráadásul jelenleg kizárólag Tajvanon érhető el, ami tovább növeli a kitettséget  – írja az Origo.

Kína viszont tudatosan készült egy elhúzódó gazdasági konfliktusra. Jelentős készleteket halmozott fel alapvető nyersanyagokból – többek között gabonából és energiából –, és alternatív ellátási láncokat épít ki, hogy hosszabb ideig is képes legyen ellenállni a gazdasági nyomásnak. 

Ezzel szemben a nyugati országok felkészültsége korlátozott: 

nincs összehangolt tervük arra, hogyan kezelnének egy Tajvant érintő ellátási válságot, és arra sem, miként akadályoznák meg, hogy az globális pénzügyi krízissé alakuljon.

A Time cikke szerint a Hormuzi-szoros példája azt mutatja, hogy a rögtönzött válságkezelés nem működik hatékonyan, amit az is jelzett, hogy a gyorsan bevezetett intézkedések sem tudták helyreállítani a hajóforgalmat. Egy Tajvan körüli krízis gyorsabban és súlyosabb hatásokkal járhatna, ezért a hangsúly a gazdasági ellenálló képesség erősítésén van, beleértve a kulcsfontosságú termékek – különösen a félvezetők – készletezését, a válsághelyzeti logisztikai megállapodások előkészítését és az ellátási láncok előzetes összehangolását.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekMagyar Péter

Megyeri Dávid avatarja

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
