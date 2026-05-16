Szojuz hordozórakétaLengyelországűrszemét

Egytonnás orosz rakétamodul zuhanhat le

Lengyel területek felett léphet vissza a légkörbe egy Szojuz hordozórakéta legfelső egysége. A lengyel hatóságok óránként frissülő számításokkal követik a pályáját, mivel a szakértők sem tudják garantálni, hogy az űrszemét teljesen elég a zuhanás során.

Magyar Nemzet
2026. 05. 16. 17:21
Egy orosz hordozórakéta egytonnás darabja léphet vissza a Föld légkörébe Forrás: AFP
Légkörbe visszatérő űrszemétről készült videó

Egy kutatás szerint a légkörbe visszatérő űrszemét egyre nagyobb aggodalomra ad okot a légitársaságok számára: 26 százalék az esélye annak, hogy ellenőrizetlen űrszemét visszatérjen a forgalmas légterekbe, például az Egyesült Államok északkeleti részébe vagy Észak-Európába. A számításokat azonban jelentősen nehezíti, hogy még 60 perccel a visszatérés előtt is több mint 2000 km hosszú a potenciális terület, amelyre a törmelék hullhat, és még ha pontosan tudnák is, hol lesz a visszatérés, akkor sem tudnák megbecsülni, hogyan esik szét az objektum vagy milyen lesz a törmelék eloszlása. 

A tanulmány szerint a probléma megoldása, ha a kezelők ellenőrzött visszatéréseket hajthatnak végre, és a rakétatestet óceán feletti területre irányítják, távol a lakott területektől és a repülési útvonalaktól. 

Jelenleg azonban csak az indítások kevesebb mint 35 százaléka hajt végre ellenőrzött visszatérést.

Borítókép: Egy orosz hordozórakéta egytonnás darabja léphet vissza a Föld légkörébe (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

