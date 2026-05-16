Egytonnás orosz rakétamodul zuhanhat le

Légkörbe visszatérő űrszemétről készült videó

Egy kutatás szerint a légkörbe visszatérő űrszemét egyre nagyobb aggodalomra ad okot a légitársaságok számára: 26 százalék az esélye annak, hogy ellenőrizetlen űrszemét visszatérjen a forgalmas légterekbe, például az Egyesült Államok északkeleti részébe vagy Észak-Európába. A számításokat azonban jelentősen nehezíti, hogy még 60 perccel a visszatérés előtt is több mint 2000 km hosszú a potenciális terület, amelyre a törmelék hullhat, és még ha pontosan tudnák is, hol lesz a visszatérés, akkor sem tudnák megbecsülni, hogyan esik szét az objektum vagy milyen lesz a törmelék eloszlása.