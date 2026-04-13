Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. április 13.

Az ortodox húsvét alkalmából tűzszünetet kezdeményezett Vlagyimir Putyin orosz elnök az orosz–ukrán háború során. A vasárnapi nap folyamán ugyanakkor mindkét fél a tűzszünet megsértéséről számolt be.

Az orosz védelmi minisztérium szerint Ukrajna április 11-én 16 óra és április 12-én 8 óra között összesen 1971 alkalommal sértette meg a fegyvernyugvást.

A tárca szerint az orosz elnök parancsának megfelelően az összes, a különleges hadműveleti övezetben harcoló orosz csapatcsoportosítás április 11-én moszkvai idő szerinti 16 órától szigorúan betartotta a tűzszünetet, és a korábban elfoglalt vonalakon és állásokban maradt. A beszámoló értelmében az ukrán erők ezzel szemben Dnyipropetrovszk megyében éjszaka három alkalommal támadták az orosz állásokat Pokrovszk térségéből, kétszer Haj és Otradne települések irányában, de az összes támadást visszaverték.

Vjacseszlav Gladkov kormányzó közlése szerint egy férfi megsérült az ukrán fegyveresek belgorodi régió elleni támadása során – számol be róla a RIA Novosztyi orosz hírügynökség. Kurszk és a Belgorod régiókban több civil is megsérült, köztük egy gyermek – írják.

Az ukrán vezérkar ugyanakkor az orosz felet vádolta a fegyvernyugvás megsértésével, összesítésük szerint ez csaknem 2300 alkalommal történt meg.

Vasárnap reggel 7 óráig a tűzszünet 2299 orosz megsértését regisztrálták – írja a vezérkar Facebook oldalára hivatkozva az MTI. Az ukrán katonai vezetés azt állította, hogy egyebek között 28 közvetlen orosz támadás és 479 bombatámadás történt, ezen felül hozzávetőleg 1792 alkalommal támadtak különböző típusú drónokkal is, ugyanakkor rakétákkal, irányított légibombákkal és Sahíd típusú kamikazedrónokkal történt támadásokról nem érkeztek jelentések.

A Mediazona orosz független médiaorgánum a BBC orosz csatornájával együttműködve megerősítette az Ukrajnában elesett 208 755 orosz katona személyazonosságát.

Az orosz erők véletlenül megöltek három saját katonájukat, miközben sebesült katonák evakuálását hajtották végre az április 12-i, húsvéti tűzszünetnek tervezett időszak alatt – jelentette Ukrajna 24. Külön Gépesített Dandárja.

Április 13-án éjjel orosz csapatok csapást mértek egy energiatermelő létesítményre a Csernyihivi régióban. A támadás károkat okozott, és több mint 12 000 előfizető maradt áram nélkül.

