Pont, mint a világháborúban, fegyverek készülhetnek az autógyárakban

A Donald Trump vezette kormányzat a hírek szerint megkörnyékezte az amerikai autógyártókat. A tárgyalásokra rálátó források szerint a Pentagon több magas rangú tisztviselőt küldött egyeztetni – írja a Wall Street Journal.

Az információk szerint több vállalat felső vezetőivel, köztük Mary Barrával, a General Motors vezérigazgatójával és Jim Farley-vel, a Ford Motor vezérigazgatójával tárgyaltak fegyverek és egyéb katonai felszerelések gyártásáról.

A megkeresés mögött az áll, hogy az iráni és ukrán háború kimeríti az amerikai készleteket, így a kormányzat szeretné, ha ezek a vállalatok a gyártási kapacitásukat kihasználva beszállnának a lőszer és egyéb felszerelések gyártásába.

A források szerint a tárgyalások előzetes jellegűek és széles körűek voltak. A védelmi tisztviselők szerint amerikai gyártókra lehet szükség a hagyományos védelmi vállalatok támogatásához, és azt kérdezték, hogy a vállalatok gyorsan át tudnak-e állni a védelmi munkára.