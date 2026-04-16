Pont, mint a világháborúban, fegyverek készülhetnek az autógyárakban

A Donald Trump vezette kormányzat a hírek szerint megkörnyékezte az amerikai autógyártókat. A tárgyalásokra rálátó források szerint a Pentagon több magas rangú tisztviselőt küldött egyeztetni – írja a Wall Street Journal.
Az információk szerint több vállalat felső vezetőivel, köztük Mary Barrával, a General Motors vezérigazgatójával és Jim Farley-vel, a Ford Motor vezérigazgatójával tárgyaltak fegyverek és egyéb katonai felszerelések gyártásáról.
A megkeresés mögött az áll, hogy az iráni és ukrán háború kimeríti az amerikai készleteket, így a kormányzat szeretné, ha ezek a vállalatok a gyártási kapacitásukat kihasználva beszállnának a lőszer és egyéb felszerelések gyártásába.
A források szerint a tárgyalások előzetes jellegűek és széles körűek voltak. A védelmi tisztviselők szerint amerikai gyártókra lehet szükség a hagyományos védelmi vállalatok támogatásához, és azt kérdezték, hogy a vállalatok gyorsan át tudnak-e állni a védelmi munkára.
A GE Aerospace és az Oshkosh jármű- és gépgyártóvállalatok is részt vettek a védelmi tisztviselőkkel folytatott tárgyalásokon.
