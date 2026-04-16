Pont, mint a világháborúban, fegyverek készülhetnek az autógyárakban

A Trump-adminisztráció szeretné, ha az amerikai autógyártók nagyobb részt vállalnának a védelmi ipar területén. A beszámolók szerint a Pentagon már az iráni műveletek előtt megkörnyékezte a GM-et és a Fordot is.

Magyar Nemzet
2026. 04. 16. 7:55
Fotó: JORGE UZON Forrás: AFP
A Donald Trump vezette kormányzat a hírek szerint megkörnyékezte az amerikai autógyártókat. A tárgyalásokra rálátó források szerint a Pentagon több magas rangú tisztviselőt küldött egyeztetni – írja a Wall Street Journal

Fotó: Norbert Grisay/Hans Lucas

Az információk szerint több vállalat felső vezetőivel, köztük Mary Barrával, a General Motors vezérigazgatójával és Jim Farley-vel, a Ford Motor vezérigazgatójával tárgyaltak fegyverek és egyéb katonai felszerelések gyártásáról.

A megkeresés mögött az áll, hogy az iráni és ukrán háború kimeríti az amerikai készleteket, így a kormányzat szeretné, ha ezek a vállalatok a gyártási kapacitásukat kihasználva beszállnának a lőszer és egyéb felszerelések gyártásába.

A források szerint a tárgyalások előzetes jellegűek és széles körűek voltak. A védelmi tisztviselők szerint amerikai gyártókra lehet szükség a hagyományos védelmi vállalatok támogatásához, és azt kérdezték, hogy a vállalatok gyorsan át tudnak-e állni a védelmi munkára.

A GE Aerospace és az Oshkosh jármű- és gépgyártóvállalatok is részt vettek a védelmi tisztviselőkkel folytatott tárgyalásokon.

A Pentagon egyik tisztviselője azt nyilatkozta, hogy a Pentagon „elkötelezett a védelmi ipari bázis gyors bővítése iránt az összes rendelkezésre álló kereskedelmi megoldás és technológia kihasználásával annak biztosítása érdekében, hogy harcosaink döntő előnyben maradjanak”.

Ezek a megbeszélések a kormányzat legújabb lépései, amelyek a katonai gyártást Pete Hegseth hadügyminiszter szavaival élve „háborús alapokra” helyezik.

A források szerint a megbeszélések már az iráni háború előtt elkezdődtek. A konfliktusnak az amerikai lőszerkészletekre nehezedő terhét jól jelzi, hogy a hadseregnek több kereskedelmi partnerre van szüksége a lőszer- és taktikai eszközök, például rakéták és drónellenes technológia gyors előállításához.

A törvényhozók és a Pentagon különösen aggódnak az amerikai fegyvergyártási kapacitás miatt, miután Washington és az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének szövetségesei nagy mennyiségű fegyvert kezdtek szállítani Ukrajnába az oroszok 2022-es teljes körű invázióját követően.

A Pentagon nemrégiben benyújtott 1,5 billió dolláros költségvetési kérelme – amely a minisztérium modern történelem legnagyobb költségvetése lenne – jelentős beruházásokat ír elő a lőszer- és dróngyártásba.

A Trump-adminisztráció korábban is felszólította az amerikai autógyártókat. A GM és a Ford orvostechnikai eszközöket gyártó cégekkel együttműködve több tízezer lélegeztetőgépet gyártott a világjárvány első napjaiban.

A hazai gyártás katonai célú felhasználásának van már precedense. Detroit autógyártói a második világháború alatt leállították az autógyártást, hogy bombázókat, repülőgép-motorokat és teherautókat gyártsanak, Amerika „demokrácia arzenáljának” nevezve azt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
