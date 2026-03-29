Az elmúlt időszakban tovább fokozódott a közel-keleti konfliktus, amely egyre több országot érint, és mind katonai, mind diplomáciai téren élénkülő aktivitást hozott. A harcok már nem csupán Izrael és Irán között zajlanak, hanem a térség több pontjára is kiterjedtek, miközben új szereplők is megjelentek a konfliktusban – számolt be róla az Origo.
Egyre közelebb egy nagyobb háború: drámai fejlemények a Közel-Keleten
Tovább éleződik a közel-keleti konfliktus: újabb támadások érték a térség több országát, miközben az Egyesült Államok erősítést küldött, és egyre több szereplő kapcsolódik be a harcokba. A helyzet katonai és diplomáciai szinten is egyre feszültebb, annak enyhítésére pedig már nemzetközi tárgyalások is indultak.
Az Egyesült Államok szombaton újabb katonai erősítést vezényelt a térségbe. Az amerikai középső parancsnokság közlése szerint megérkezett a USS Tripoli hadihajó, amely egy mintegy 3500 tengerészből és tengerészgyalogosból álló egységet vezet, és szállító-, valamint csapásmérő repülőgépeket is magával hozott.
Ezzel párhuzamosan a Washington Post arról írt, hogy a Pentagon többhetes iráni szárazföldi műveletekre készül, ugyanakkor továbbra sem világos, hogy Donald Trump jóváhagyná-e ezeket.
A konfliktus kiterjedését jelzi, hogy a jemeni húszik is bekapcsolódtak a harcokba, és szombaton rakétatámadásokat indítottak Izrael irányába. Amennyiben a csoport a Vörös-tengeren közlekedő hajókat is célba veszi, az tovább növelheti a nemzetközi szállítmányozás zavarait – írja a BBC.
Izrael szombaton újabb csapáshullámot hajtott végre Teherán ellen. Az izraeli hadsereg közlése szerint ideiglenes parancsnoki központokat és fegyvergyártó létesítményeket vettek célba, miután az iráni vezetés a korábbi központok egy részét mobil egységekbe helyezte át. Az IDF szerint több ilyen célpontot is megsemmisítettek.
Eközben az Öböl-menti államokat is újabb támadások érték. Az Egyesült Arab Emírségekben az Emirates Global Aluminium abu-dzabi üzeme jelentős károkat szenvedett, és több dolgozó megsérült. Bahreinben az Aluminium Bahrain kohóját érte iráni támadás, ahol két munkás könnyebb sérüléseket szenvedett. Kuvaitban a nemzetközi repülőtér radarrendszere súlyosan megrongálódott. Katar, Kuvait és az Emírségek is arról számoltak be, hogy légvédelmi rendszereik rakétákat, drónokat és egyéb támadó eszközöket fogtak el.
Libanonban is folytatódnak a harcok. Az izraeli hadsereg megerősítette, hogy egy katonája meghalt Dél-Libanonban, ahol közel két hete folytat szárazföldi műveleteket. A libanoni egészségügyi minisztérium adatai szerint a konfliktusban eddig több mint 1100 civil vesztette életét, köztük 120 gyermek és 42 mentős.
A WHO főigazgatója azt is közölte, hogy szombaton kilenc mentőápoló halt meg.
Iránban a helyzet továbbra is rendkívül feszült. A BBC perzsa szerkesztőségének beszámolója szerint Teheránban az emberek mindennapjait robbanások, bizonytalanság és internetkorlátozások nehezítik. A Hrana nevű jogvédő szervezet szerint egyetlen nap alatt legalább 701 támadást regisztráltak Iránban, ezek 74 százaléka Teheránt érte. A szervezet adatai szerint a háború kezdete óta 1551 iráni civil halt meg, köztük legalább 236 gyermek.
Közben diplomáciai lépések is történnek: Szaúd-Arábia, Egyiptom, Pakisztán és Törökország külügyminiszterei Iszlámábádban tárgyalnak a feszültség csökkentéséről.
Az Öböl-menti országok egyre határozottabban jelzik, hogy beleszólást kívánnak a jövőbeli béketárgyalásokba, mivel gazdaságuk és biztonságuk közvetlenül érintett.
Borítókép: Füstfelhők emelkednek egy teheráni támadás után (Fotó: AFP)
