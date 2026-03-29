Egyre közelebb egy nagyobb háború: drámai fejlemények a Közel-Keleten

Az Egyesült Államok szombaton újabb katonai erősítést vezényelt a térségbe. Az amerikai középső parancsnokság közlése szerint megérkezett a USS Tripoli hadihajó, amely egy mintegy 3500 tengerészből és tengerészgyalogosból álló egységet vezet, és szállító-, valamint csapásmérő repülőgépeket is magával hozott.

Ezzel párhuzamosan a Washington Post arról írt, hogy a Pentagon többhetes iráni szárazföldi műveletekre készül, ugyanakkor továbbra sem világos, hogy Donald Trump jóváhagyná-e ezeket.

A konfliktus kiterjedését jelzi, hogy a jemeni húszik is bekapcsolódtak a harcokba, és szombaton rakétatámadásokat indítottak Izrael irányába. Amennyiben a csoport a Vörös-tengeren közlekedő hajókat is célba veszi, az tovább növelheti a nemzetközi szállítmányozás zavarait – írja a BBC.

Izrael szombaton újabb csapáshullámot hajtott végre Teherán ellen. Az izraeli hadsereg közlése szerint ideiglenes parancsnoki központokat és fegyvergyártó létesítményeket vettek célba, miután az iráni vezetés a korábbi központok egy részét mobil egységekbe helyezte át. Az IDF szerint több ilyen célpontot is megsemmisítettek.

Eközben az Öböl-menti államokat is újabb támadások érték. Az Egyesült Arab Emírségekben az Emirates Global Aluminium abu-dzabi üzeme jelentős károkat szenvedett, és több dolgozó megsérült. Bahreinben az Aluminium Bahrain kohóját érte iráni támadás, ahol két munkás könnyebb sérüléseket szenvedett. Kuvaitban a nemzetközi repülőtér radarrendszere súlyosan megrongálódott. Katar, Kuvait és az Emírségek is arról számoltak be, hogy légvédelmi rendszereik rakétákat, drónokat és egyéb támadó eszközöket fogtak el.