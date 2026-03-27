Trump akár tízezer katonával erősítheti a közel-keleti jelenlétet Irán miatt

A beszámoló szerint a Pentagon vizsgálja annak lehetőségét, hogy jelentős szárazföldi erősítést küldjön a térségbe, ezzel bővítve az elnök katonai mozgásterét, írja az Origo.

Trump elindította az átcsoportosítást

A tervek alapján gyalogos egységek és páncélozott alakulatok érkezhetnek, amelyeket mintegy ötezer tengerészgyalogos és több ezer ejtőernyős egészíthet ki. Utóbbi egységek már parancsot kaptak az átcsoportosításra.

A Kharg-sziget. Fotó: AFP

Egyelőre nem világos, pontosan hova telepítenék az erősítést, de a lap szerint valószínű, hogy olyan helyszíneken állomásoznának, amelyek Irán és a stratégiai jelentőségű Kharg-sziget közelében találhatók.

A feszültség azután éleződött ki, hogy az Egyesült Államok és Izrael február végén katonai műveleteket indított Irán ellen. Teherán válaszul izraeli célpontokat, valamint közel-keleti amerikai támaszpontokat támad.