Irán ballisztikus rakétákkal támadott két izraeli várost is

Az iszlám ország a napokban több csapást is végrehajtott Izrael és a környező országok ellen. Irán az éjszaka folyamán két izraeli városra is ballisztikus rakétát lőtt ki, és habár a légvédelem indított elfogórakétákat, ezek valamiért célt tévesztettek – írja a The Guardian.

Irán két ballisztikus rakétát indított, amelyek súlyos károkat okoztak mindkét városban

Sokan megsebesültek – többen életveszélyesen – Izraelben egy Arad városában becsapódott újabb iráni ballisztikus rakéta miatt szombat este – jelentette az izraeli mentőszolgálat. A rakéta a közlés szerint a lakóházak között ért földet, tűz ütött ki, és sokan a romok közé szorulhattak. A polgári védelem jelentős mentőosztag-különítményt vezényelt a helyszínre.

Szintén ballisztikus rakétával támadta Irán Dimona városát, ahol a közlés szerint legalább 27 ember megsebesült, köztük egy tinédzser is.

A hadsereg közlése szerint korábban Dimonában, majd Aradon is indítottak elfogórakétát az iráni rakéták ellen, de azok célt tévesztettek. Ennek okát mindkét esetben vizsgálják.

A becsapódás a Holt-tengerhez közeli Arad városának egy olyan részén történt, ahol sok ultraortodox él. A polgármester szerint négyemeletes házak között ért földet a rakéta, és a lökéshullám okozta a károkat az épületekben. Ezekben a régebben épült ingatlanokban nincsenek védőhelyek, így sok a sérült. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök nyilatkozatot adott ki az aradi csapás után, melyben „a jövőnkért folytatott kampányunk nagyon nehéz estéjéről” beszélt, valamint hangsúlyozta, hogy „továbbra is elszántan fogunk csapást mérni ellenségeinkre minden fronton”.