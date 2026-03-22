IránIzraelközel-kelet

Irán ballisztikus rakétákkal támadott két izraeli várost is

Izrael két városába is ballisztikus rakéták csapódtak az éjszaka folyamán. Az iráni támadás során az első jelentések szerint legalább százan megsérültek. A hatóságok közlése szerint a légvédelem indított elfogórakétákat, azonban ezek célt tévesztettek.

Magyar Nemzet
2026. 03. 22. 7:49
Fotó: ILIA YEFIMOVICH Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az iszlám ország a napokban több csapást is végrehajtott Izrael és a környező országok ellen. Irán az éjszaka folyamán két izraeli városra is ballisztikus rakétát lőtt ki, és habár a légvédelem indított elfogórakétákat, ezek valamiért célt tévesztettek – írja a The Guardian

Irán két ballisztikus rakétát indított, amelyek súlyos károkat okoztak mind két városban
Irán két ballisztikus rakétát indított, amelyek súlyos károkat okoztak mindkét városban 
Fotó: ILIA YEFIMOVICH / AFP

Sokan megsebesültek – többen életveszélyesen – Izraelben egy Arad városában becsapódott újabb iráni ballisztikus rakéta miatt szombat este – jelentette az izraeli mentőszolgálat. A rakéta a közlés szerint a lakóházak között ért földet, tűz ütött ki, és sokan a romok közé szorulhattak. A polgári védelem jelentős mentőosztag-különítményt vezényelt a helyszínre.

Szintén ballisztikus rakétával támadta Irán Dimona városát, ahol a közlés szerint legalább 27 ember megsebesült, köztük egy tinédzser is.

A hadsereg közlése szerint korábban Dimonában, majd Aradon is indítottak elfogórakétát az iráni rakéták ellen, de azok célt tévesztettek. Ennek okát mindkét esetben vizsgálják. 

A becsapódás a Holt-tengerhez közeli Arad városának egy olyan részén történt, ahol sok ultraortodox él. A polgármester szerint négyemeletes házak között ért földet a rakéta, és a lökéshullám okozta a károkat az épületekben. Ezekben a régebben épült ingatlanokban nincsenek védőhelyek, így sok a sérült. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök nyilatkozatot adott ki az aradi csapás után, melyben „a jövőnkért folytatott kampányunk nagyon nehéz estéjéről” beszélt, valamint hangsúlyozta, hogy „továbbra is elszántan fogunk csapást mérni ellenségeinkre minden fronton”.

Dimona megtámadása egyébként egyértelmű szintlépés volt az iráni rezsim részéről, miután a becsapódás helyszínétől néhány kilométerre található egy nukleáris létesítmény. 

Az iráni állami televízió szerint a csapás válasz volt a szombaton bejelentett, az iráni natanzi atomlétesítmény elleni támadásra. A Nemzeti Atomenergia-ügynökség közölte, hogy az incidens után nem érkezett jelentés a telephelyen kívüli sugárzási szint emelkedéséről.

A helyi média értesülése szerint a két támadásban összesen több mint száz ember sérült meg, valamint halálos áldozatokról is érkeztek beszámolók, azonban ezt egyelőre az izraeli hatóságok nem erősítették meg. 

Irán csapásmérő képességei a szakértők szerint nagyobbak mint azt eddig feltételezték, miután a tegnapi nap folyamán az iszlám ország célba vette a Diego Garcia szigetén található angol–amerikai légibázist. A célpont több mint négyezer kilométerre található, és kulcsszerepet játszik az Egyesült Államok katonai infrastruktúrájában. 

Borítókép: Egy iráni légicsapás (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekukrajna

Átláthatóság vagy homály

Kondor Katalin avatarja

Mindent összevetve egy normális és valamelyest tájékozott embernek látnia kell, hogy illene véget vetni a kettős mércének, az illegális és korlátlan bevándorlással megbirkózni nem tudó tehetségtelenek uralmának, az európai értékek semmibevételének.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu