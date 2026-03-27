Kitálal egy volt ukrán ügynök Zelenszkij piszkos pénzeiről: exkluzív részletek az aranykonvoj ügyében

Tíz napot adott Iránnak Trump, az utolsó pillanatban lépett

Donald Trump tíz napra elhalasztotta az iráni energialétesítmények elleni katonai csapásokat, hogy időt adjon a Teheránnal zajló tárgyalásoknak.

Magyar Nemzet
2026. 03. 27. 13:28
Konfliktus a Közel-Keleten (Fotó: AFP)
Donald Trump amerikai elnök csütörtökön tíz napra elhalasztotta az iráni energialétesítmények elleni katonai csapásokat a Teheránnal zajló egyeztetésekre hivatkozva.

Trump tíz nappal elhalasztotta az Irán elleni csapásokat, hogy folytatódhassanak a tárgyalások (Fotó: AFP)
Az iráni kormány kérésének eleget téve ezzel a nyilatkozattal szeretném jelezni, hogy az erőművek megsemmisítésének határidejét tíz nappal elhalasztom, 2026. április 6. hétfőig, amerikai keleti parti idő szerint este 8 óráig. A tárgyalások folyamatban vannak, és a hamis híreket terjesztő média és mások téves állításai ellenére nagyon jól haladnak. Köszönöm figyelmüket ebben a kérdésben!

– írta az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalán.

Korábban arról érkeztek hírek, hogy az amerikai–iráni tárgyalások elakadtak, miután Irán több olyan feltételt szabott a béketárgyalásokhoz, amelyeket Washington nehezen tud elfogadni. A közvetítőkön keresztül eljuttatott iráni követeléslista jelentős feszültséget okozott, és amerikai tisztviselők szerint komolyan megnehezíti a megállapodás esélyét – írta az MTI.

A beszámolók szerint Irán többek között ellenőrzést szeretne a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros felett, tűzszünetet követel Izrael és a Hezbollah között, valamint azt is elérné, hogy korlátozások nélkül folytathassa ballisztikusrakéta-programját. Korábban további feltételek is felmerültek, például az amerikai katonai jelenlét csökkentése a térségben és pénzügyi kártérítés.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

