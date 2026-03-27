Tíz napot adott Iránnak Trump, az utolsó pillanatban lépett

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön tíz napra elhalasztotta az iráni energialétesítmények elleni katonai csapásokat a Teheránnal zajló egyeztetésekre hivatkozva.
Az iráni kormány kérésének eleget téve ezzel a nyilatkozattal szeretném jelezni, hogy az erőművek megsemmisítésének határidejét tíz nappal elhalasztom, 2026. április 6. hétfőig, amerikai keleti parti idő szerint este 8 óráig. A tárgyalások folyamatban vannak, és a hamis híreket terjesztő média és mások téves állításai ellenére nagyon jól haladnak. Köszönöm figyelmüket ebben a kérdésben!
– írta az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalán.
Korábban arról érkeztek hírek, hogy az amerikai–iráni tárgyalások elakadtak, miután Irán több olyan feltételt szabott a béketárgyalásokhoz, amelyeket Washington nehezen tud elfogadni. A közvetítőkön keresztül eljuttatott iráni követeléslista jelentős feszültséget okozott, és amerikai tisztviselők szerint komolyan megnehezíti a megállapodás esélyét – írta az MTI.
A beszámolók szerint Irán többek között ellenőrzést szeretne a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros felett, tűzszünetet követel Izrael és a Hezbollah között, valamint azt is elérné, hogy korlátozások nélkül folytathassa ballisztikusrakéta-programját. Korábban további feltételek is felmerültek, például az amerikai katonai jelenlét csökkentése a térségben és pénzügyi kártérítés.
Borítókép: Konfliktus a Közel-Keleten (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!