Putyin és Zelenszkij is üzent húsvétkor – erős mondatok hangzottak el

Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij is húsvéti üzenetben szólalt meg: míg az orosz elnök az ünnep jelentőségét hangsúlyozta, az ukrán államfő a háború közepette a kitartásról beszélt, és jelezte, hogy Ukrajna reagálni fog, ha Oroszország folytatja a harcokat.

Magyar Nemzet
2026. 04. 12. 12:17
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP) Fotó: MANDEL NGAN Forrás: AFP
Vlagyimir Putyin húsvéti üzenetben köszöntötte az ortodox hívőket és Oroszország polgárait, hangsúlyozva, hogy az ünnep „emberek millióinak szívét tölti meg őszinte örömmel”, valamint a hitet erősíti a szeretet, a jóság és az igazságosság győzelmében. A Kreml közleménye szerint a húsvét az orosz társadalmat a hagyományok és spirituális értékek köré szervezi.

Vlagyimir Putyin orosz elnök keresztet vet az ortodox húsvéti istentiszteleten (Fotó: AFP)
Volodimir Zelenszkij és Olena Zelenszka húsvéti üzenetben köszöntötte az ukránokat

Zelenszkijék közleményének központi gondolata szerint a háború nemcsak a frontvonalon zajlik, hanem „az érzelmek, a jellem és a lélek szintjén is kemény küzdelem – az igazság a hazugság ellen, a hit a kétségbeesés ellen, a remény a csüggedés ellen”. Hangsúlyozták: „Egyikünk számára sem könnyű ezt a harcot folytatni”, különösen olyan időszakban, amikor „senki sem tudja, mit hoz a holnap”.

Az elnöki pár szerint a húsvét éppen ilyen helyzetben ad kapaszkodót, mert „emlékeztet bennünket arra, hogy ne adjuk fel”. Mint fogalmaztak, az erő az emberek közötti kapcsolatokból fakad: „Ez a fény – a népünkben élő fény – ad erőt ahhoz, hogy egy nagy családként álljunk ki egymás mellett.”

Zelenszkijék kiemelték, hogy Ukrajna az ötödik húsvétját ünnepli háború idején, de „az ukránok mindig ukránok maradnak, és ezt semmilyen háború nem törölheti el”. 

Hozzátették: 

ukránok ezrei harcolnak a fronton azért, hogy megmaradjon az a mindennapi élet, amelyet a család, az otthon és a hagyományok jelentenek. Célként azt jelölték meg, hogy a háborús húsvétokat egyszer békés ünnep váltsa fel: „Hogy az ötödik háborús húsvétot az első békés húsvét kövesse.”

Az üzenetben hangsúlyosan megjelent a kitartás és a győzelembe vetett hit is: „Már 1509 napja harcolunk… Húsvétkor pedig még inkább erős a hitünk – a béke győzelmében a háború felett.” A közlemény szerint az ukránok nemcsak hisznek a csodákban, hanem „nap mint nap maguk is csodákat teremtenek” bátorságukkal és kitartásukkal.

Az elnöki pár végül békét kívánt az országnak, és hangsúlyozta: „Legyen béke. És álljon fenn Ukrajna.”

Zelenszkij az X közösségi oldalon is megszólalt, ahol úgy fogalmazott: „Húsvétnak a biztonság és a béke idejének kellene lennie.” Hozzátette:

Helyes lenne, ha a fegyverszünet az ünnepek után is folytatódna. Ezt a javaslatot továbbítottuk Oroszországnak, és ha Oroszország ismét a háborút választja a béke helyett, azzal ismét megmutatja a világnak, és különösen az Egyesült Államoknak, hogy ki áll valójában mi mellett. Ukrajna ennek megfelelően fog reagálni.

– írta.

Magyar Péter Ukrajnával egyeztet 

Magyar Péter az utóbbi időben rendszeres kapcsolatban áll ukrán szereplőkkel. Az elmúlt időszakban a Tisza Párt elnöke több alkalommal is egyeztetett ukrán szereplőkkel. 

A kijevi látogatása során kapcsolatba került ukrán hivatalos szervekkel, valamint a Volodimir Zelenszkij környezetéhez tartozó személyekkel is.

Az ellenzéki politikus idei részvétele a müncheni biztonsági konferencián szintén arra utal, hogy a háttérben folyamatos egyeztetések zajlanak. Magyar Péter több bejegyzést is megosztott Münchenből, többek között azon a napon, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban európai politikusokkal tárgyalt és panelbeszélgetésen vett részt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
