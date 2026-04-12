Szijjártó Péter: A választás tétje, hogy Magyarország ki tud-e maradni a háborúból + videó

Szijjártó Péter külügyminiszter közösségi oldalán kijelentette, hogy ma sorsdöntő parlamenti választás van, ma eldől, hogy Magyarország ki tud-e maradni a háborúból a következő években is. Az elmúlt négy évben ez azért sikerült, mert a választók folyamatosan a Fidesz mellett voltak.

Szijjártó Péter külügyminiszter már leadta a voksát: 2 X a Fideszre. Fotó: MTI

Azt szeretném kérni, hogy ezt a támogatást kaphassuk meg a következő évekre is. Magyar emberek egybehangzó erős támogatása nélkül ezt az országot nem lehet kívül tartani a háborún.

A külügyminiszter a videóban részletezte, hogyha ugyanazt a támogatást megkapják, mint az elmúlt években, akkor garantálni tudják, hogy „Magyarország a következő években sem fog háborúba menni”. Írtunk róla, hogy mindössze négy szóval döntötte romba a Tisza Párt elnöke azt a gondosan felépített narratívát, hogy a háború fenyegetése csupán a Fidesz kampánytrükkje és félelemkeltése.