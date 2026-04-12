Orbán Viktor: Azért jöttem, hogy győzzek! + videó

Szijjártó Péter: A választás tétje, hogy Magyarország ki tud-e maradni a háborúból + videó

Április 12-én sorsdöntő parlamenti választásokat tartanak Magyarországon, ami hosszú évekre meghatározza a magyarok jövőjét. Szijjártó Péter külügyminiszter már leadta a voksát, mint írta,a biztos választás: két X a Fideszre.

Magyar Nemzet
2026. 04. 12. 8:41
Hatalmas tétje van a mai választásnak (Fotó: MTI)
Szijjártó Péter külügyminiszter közösségi oldalán kijelentette, hogy ma sorsdöntő parlamenti választás van, ma eldől, hogy Magyarország ki tud-e maradni a háborúból a következő években is. Az elmúlt négy évben ez azért sikerült, mert a választók folyamatosan a Fidesz mellett voltak.

Dunakeszi, 2026. április 12. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és felesége leadja szavazatát az országgyűlési választáson Dunakeszin, a Kinizsi Sportklubban kialakított szavazókörben 2026. április 12-én. MTI/Kocsis Zoltán
Szijjártó Péter külügyminiszter már leadta a voksát: 2 X a Fideszre. Fotó: MTI

Azt szeretném kérni, hogy ezt a támogatást kaphassuk meg a következő évekre is. Magyar emberek egybehangzó erős támogatása nélkül ezt az országot nem lehet kívül tartani a háborún.

A külügyminiszter a videóban részletezte, hogyha ugyanazt a támogatást megkapják, mint az elmúlt években, akkor garantálni tudják, hogy „Magyarország a következő években sem fog háborúba menni”. Írtunk róla, hogy mindössze négy szóval döntötte romba a Tisza Párt elnöke azt a gondosan felépített narratívát, hogy a háború fenyegetése csupán a Fidesz kampánytrükkje és félelemkeltése.

Mindannyian tudhatjuk, hogy elképesztő háborús veszély van, ezt még a Brüsszel és Kijev által ide delegált ellenzéki vezető is elismerte a napokban.

Ezt a háborús veszélyt csak akkor lehet Magyarországon kívül tartani, hogyha minden egyes nap ellen tudunk állni a nyomásnak, minden egyes nap nemet tudunk mondani Brüsszelnek és Kijevnek, ezt csak a Fidesz tudja garantálni. Menjenek, menjetek szavazni.

 

A biztos választás: Két X a Fideszre

Borítókép: Hatalmas tétje van a mai választásnak (Fotó: MTI)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
