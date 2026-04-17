A szociáldemokraták lépése kormányválsághoz vezethet Romániában

– A román parlament legnagyobb frakciójával rendelkező és a bukaresti négypárti kormányban részt vevő Szociáldemokrata Párt (PSD) hétfőn online szavazást rendez arról, hogy megvonja-e a bizalmat Ilie Bolojan miniszterelnöktől, az európai néppárti tagsággal rendelkező Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnökétől – közölte csütörtökön Claudiu Manda, a PSD főtitkára.
A Szociáldemokrata Párt Bolojan távozását követeli
A News.ro hírportál által idézett politikus szerint a PSD regionális gyűlésein szinte mindenki Bolojan távozását követelte, a hétfői szavazás előtt pedig a párt a szakszervezetekkel és a munkáltatókkal is konzultált.
Manda azt valószínűsítette, hogy – amennyiben a pártvezetés megkapja erre a tagság felhatalmazását – néhány napos ultimátumot adnak Bolojannak, hogy benyújtsa lemondását, ha pedig erre nem kerül sor, akkor a PSD miniszterei testületileg kilépnek a kabinetből.
