PSDRomániaSzociáldemokrata Pártromán kormányBukarest

A szociáldemokraták lépése kormányválsághoz vezethet Romániában

Fokozódik a feszültség Bukarestben, miután sokan bírálják a megszorításokat és a romló gazdasági helyzetet. Az PSD ezért hétfőn egy belső pártszavazáson dönt arról, hogy megvonja-e a politikai támogatását Ilie Bolojan miniszterelnöktől. A Szociáldemokrata Párt tagjai arról is határoznak, hogy kilépjenek-e a kabinetből.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 04. 17. 12:02
Az PSD regionális gyűlésein szinte mindenki Bolojan távozását követelte
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A román parlament legnagyobb frakciójával rendelkező és a bukaresti négypárti kormányban részt vevő Szociáldemokrata Párt (PSD) hétfőn online szavazást rendez arról, hogy megvonja-e a bizalmat Ilie Bolojan miniszterelnöktől, az európai néppárti tagsággal rendelkező Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnökétől  – közölte csütörtökön Claudiu Manda, a PSD főtitkára.

A Szociáldemokrata Párt tagjai arról is határoznak, hogy kilépjenek-e a kormányból
A Szociáldemokrata Párt tagjai arról is határoznak, hogy kilépjenek-e a kabinetből. Fotó: AFP

A Szociáldemokrata Párt Bolojan távozását követeli

A News.ro hírportál által idézett politikus szerint a PSD regionális gyűlésein szinte mindenki Bolojan távozását követelte, a hétfői szavazás előtt pedig a párt a szakszervezetekkel és a munkáltatókkal is konzultált. 

Manda azt valószínűsítette, hogy – amennyiben a pártvezetés megkapja erre a tagság felhatalmazását – néhány napos ultimátumot adnak Bolojannak, hogy benyújtsa lemondását, ha pedig erre nem kerül sor, akkor a PSD miniszterei testületileg kilépnek a kabinetből.

A párt főtitkára szerint a PSD nem akar kilépni az Európa-barát négypárti koalícióból, nem futamodik meg a kormányzás felelőssége elől, de Bolojannal nem tud együttműködni. A saját kormánya intézkedéseitől gyakran elhatárolódó, hónapok óta ellenzéki pártként viselkedő PSD elégedetlen a tavaly júniusban beiktatott négypárti bukaresti kormány deficitcsökkentő, állami alkalmazottakat sújtó intézkedéseivel, és 

Bolojant teszi felelőssé azért, hogy Romániában tíz százalékot közelítő infláció van, az ország technikai recesszióba került, a Nemzetközi Valutaalap pedig a korábbi előrejelzése felére, 0,7 százalékra csökkentette a román gazdaság idei növekedéséről szóló előrejelzését. 

A PSD-t vezető Sorin Grindeanu házelnök szerint Romániában sürgős irányváltásra van szükség, a népellenes intézkedéseket nem szabad folytatni.

Ilie Bolojan nem fog lemondani

Ilie Bolojan szerda este arról biztosította a PNL székházában összegyűlt kollégáit, hogy nem fog lemondani. 

Ciprian Ciucu, Bukarest liberális főpolgármestere csütörtökön arra figyelmeztette a szociáldemokratákat, hogy a korábbi túlköltekezés után ne gyújtsák fel ismét az országot, veszélybe sodorva nemzetközi megítélését, az európai forrásokat. 

Megerősítette: a PNL nem fog többé koalícióra lépni a PSD-vel, ha kilépnek a kormányból vagy parlamenti szavazással buktatják meg kormányát.

A parlament Európa-párti politikai erőinek részvételével tavaly júniusban megalakult bukaresti kormányban – a PSD-n és PNL-n kívül – a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) is részt vesz, azonban a PSD és a PNL egymás nélkül nem tud úgy parlamenti többséget alkotni, hogy ne vonja be a kormányoldal által szélsőségesnek nevezett, magát szuverenistaként meghatározó ellenzéki Románok Egyesüléséért Szövetséget (AUR), illetve az abból kivált két kisebb nacionalista pártot.

 

Borítókép: Ilie Bolojan román miniszterelnök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu