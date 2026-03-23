Pörög a benzinturizmus a régióban ‒ ebből az országból járnak át hozzánk a legtöbben

Az iráni háború következtében harmadik hete 100 dollár fölött a nyersolaj világpiaci hordónkénti ára, aminek következtében szinte mindenhol kilőtt a benzin és gázolaj ára. A magyar kormány legelsőként vezetett be árkorlátozást az üzemanyagokra. A 95-ös benzinnél 595, a gázolajnál 615 forint a literenkénti védett ár a magyar forgalmival rendelkező autósoknak. A közép-európai régióban többen követték hazánk példáját, ugyanakkor a beavatkozás mértékében és mikéntjében már komoly eltérések tapasztalhatók.

A védett ár nemcsak az üzemanyagárakat fékezi, de a nemzetgazdaság egészét is védi (Fotó: Teknős Miklós)

Ausztriában van, hogy naponta többször emelkedik az üzemanyagok ára

Az osztrák kormány, látva az üzemanyagok árának drasztikus emelkedését, a benzin és a gázolaj jövedéki adójának és az ezeket terhelő ásványolajadó mérsékléséről döntött. Ugyanakkor a lépés csak április elsejétől hatályos, ráadásul az adócsökkentések – mint azt más országok példáján láthatjuk –, önmagukban nem fogják megfékezni az üzemanyagok árának emelkedését az ausztriai benzinkutakon.

Így nem csoda, hogy virágzik a benzinturizmus a határ menti településeken; az osztrákok Magyarország mellett Szlovákiába és Szlovéniába is átjárnak tankolni. Annál is inkább, hiszen a múlt héten volt olyan nap, amikor Ausztriában egy óra alatt 11 eurócenttel emelkedett az üzemanyagok ára, ami egyúttal pánikvásárlási rohamot is okozott az osztrák töltőállomásokon.

A régiós benzinturizmus miatt korlátozásokat vezetett be a szlovén kormány

Múlt hét végén a benzinturizmus és a pánikvásárlások Szlovéniában már az ellátásbiztonságot fenyegették, így vasárnaptól tankolási korlátozás lépett életbe délnyugati szomszédunknál. A szlovén kormány március 9-én csökkentette az üzemanyagok jövedéki adóját, ám az intézkedés hatására Szlovéniában egyes szomszédos országokhoz képest jelentősen alacsonyabbak lettek az árak, ami a határ menti töltőállomásoknál nagymértékben megnövelte a külföldi vásárlók számát.

Így a szlovén kabinet most vasárnap kénytelen volt korlátozásokat bevezetni, e szerint

egy magánszemély naponta legfeljebb 50 liter,

jogi személy pedig legfeljebb 200 liter

üzemanyagot vásárolhat egy benzinkúton. A korlátozással részben a külföldi vásárlók generálta kereslet visszafogása a cél. Ugyanakkor a Golob-kabinet vaskos kritikát fogalmazott meg a Petrol ‒ szlovén nemzeti ‒ olajtársasággal szemben, ugyanis szerintük a cég nem tett meg mindent Szlovénia ellátásbiztonságáért ebben a kritikus helyzetben.