Pörög a benzinturizmus a régióban ‒ ebből az országból járnak át hozzánk a legtöbben

Felpörgött a benzinturizmus, Ausztriából járnak át tankolni a határ menti magyar településekre. Még a védett ár nélkül is jobban járnak, egy teli tankkal akár 10 eurót is spórolhatnak az osztrák autósok. A védett árral a kormány nemcsak az autósokat segíti, de az infláció elszabadulását is megakadályozva a nemzetgazdaság egészét védi. Régiós körkép az üzemanyagárak alakulásáról.

2026. 03. 23. 11:20
Illusztráció Fotó: Székelyhidi Balázs
Az iráni háború következtében harmadik hete 100 dollár fölött a nyersolaj világpiaci hordónkénti ára, aminek következtében szinte mindenhol kilőtt a benzin és gázolaj ára. A magyar kormány legelsőként vezetett be árkorlátozást az üzemanyagokra. A 95-ös benzinnél 595, a gázolajnál 615 forint a literenkénti védett ár a magyar forgalmival rendelkező autósoknak. A közép-európai régióban többen követték hazánk példáját, ugyanakkor a beavatkozás mértékében és mikéntjében már komoly eltérések tapasztalhatók.

A védett ár nemcsak az üzemanyagárakat fékezi, de a nemzetgazdaság egészét is védi (Fotó: Teknős Miklós)

Ausztriában van, hogy naponta többször emelkedik az üzemanyagok ára

Az osztrák kormány, látva az üzemanyagok árának drasztikus emelkedését, a benzin és a gázolaj jövedéki adójának és az ezeket terhelő ásványolajadó mérsékléséről döntött. Ugyanakkor a lépés csak április elsejétől hatályos, ráadásul az adócsökkentések – mint azt más országok példáján láthatjuk –, önmagukban nem fogják megfékezni az üzemanyagok árának emelkedését az ausztriai benzinkutakon.

Így nem csoda, hogy virágzik a benzinturizmus a határ menti településeken; az osztrákok Magyarország mellett Szlovákiába és Szlovéniába is átjárnak tankolni. Annál is inkább, hiszen a múlt héten volt olyan nap, amikor Ausztriában egy óra alatt 11 eurócenttel emelkedett az üzemanyagok ára, ami egyúttal pánikvásárlási rohamot is okozott az osztrák töltőállomásokon.

A régiós benzinturizmus miatt korlátozásokat vezetett be a szlovén kormány

Múlt hét végén a benzinturizmus és a pánikvásárlások Szlovéniában már az ellátásbiztonságot fenyegették, így vasárnaptól tankolási korlátozás lépett életbe délnyugati szomszédunknál. A szlovén kormány március 9-én csökkentette az üzemanyagok jövedéki adóját, ám az intézkedés hatására Szlovéniában egyes szomszédos országokhoz képest jelentősen alacsonyabbak lettek az árak, ami a határ menti töltőállomásoknál nagymértékben megnövelte a külföldi vásárlók számát.

Így a szlovén kabinet most vasárnap kénytelen volt korlátozásokat bevezetni, e szerint 

  • egy magánszemély naponta legfeljebb 50 liter, 
  • jogi személy pedig legfeljebb 200 liter 

üzemanyagot vásárolhat egy benzinkúton. A korlátozással részben a külföldi vásárlók generálta kereslet visszafogása a cél. Ugyanakkor a Golob-kabinet vaskos kritikát fogalmazott meg a Petrol ‒ szlovén nemzeti ‒ olajtársasággal szemben, ugyanis szerintük a cég nem tett meg mindent Szlovénia ellátásbiztonságáért ebben a kritikus helyzetben.

Déli szomszédaink eltérő módon és mértékben, de beavatkoztak az üzemanyagpiaci folyamatokba

A szlovák kormány hazánkhoz hasonlóan viszonylag gyorsan lépett, és az üzemanyagok jövedéki adóját csökkentette, ugyanakkor az üzemanyag-turizmus miatt hamar az ellátásbiztonságot fenyegető helyzet alakult ki, így a Fico-kabinet korlátozásokat volt kénytelen bevezetni a szlovák töltőállomásokon. Ezek értelmében: a benzinkutaknál a gépkocsik már csak az autó üzemanyagtartályába és azon felül legfeljebb egy tízliteres tartályba tankolhatnak. Illetve az alkalmankénti tankolás maximális mennyiségét 400 eurós árplafonhoz kötötték. Valamint korlátozták a dízel kivitelét az országból. Mindezeken felül – Magyarországhoz hasonlóan – eltérő árszintet vezettek be a szlovák és a külföldi rendszámú autók számára, hogy visszaszorítsák a benzinturizmust.

A horvát kormány március 9-én vezetett be árkorlátozást; a benzinnél 1,5, a gázolajnál 1,55 eurós literenkénti maximumárat meghatározva. A horvát állami szénhidrogén-ügynökség számításai szerint kormányzati beavatkozás nélkül a dízel literenként akkor 24 eurócenttel, a benzin 9 eurócenttel drágult volna, ma a különbség mindkét üzemanyag esetében jelentősen nagyobb, a gázolajnál már fél euró feletti.

Szerbiában a 95-ös benzin literjét átszámítva 675 forintért, a gázolajat 722 forintos átlagáron adják, ezzel a régió egyik legmagasabb árait produkálva. A Balkánon ennél csak Görögországban és Albániában drágább az üzemanyag. Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy a szerb kormány is adócsökkentéssel igyekszik megfékezni az áremelkedést, inkább kevesebb, mint több sikerrel.

Romániában féktelenül emelkedik a benzin és gázolaj ára

Romániában már az év elején jelentősen meglódultak az üzemanyagárak, ugyanis a Bolojan-kabinet megemelte a benzin és a gázolaj jövedéki adótartalmát. A közel-keleti konfliktus miatt ezek az árak emelkedtek tovább, így a 95-ös benzin literjéért átszámítva 650-720, a gázolajért egységenként 700-780 forintot is elkérnek a román töltőállomásokon. Ez alig marad el a szerb és a görög áraktól, helyenként meg is haladja azokat, és egyelőre nem látszik, hogy a román kormány be akarna avatkozni.

Szalai Piroska a Magyarország által elsőként bevezetett védett ár kapcsán a Hír TV-nek adott nyilatkozatában kifejtette: az a hazai vállalkozásokat is védi, ha azt nem tudnánk tartani, az üzemanyagárak emelkedése a nemzetgazdaság minden területén problémát okozna. Ugyanakkor a miniszterelnöki főtanácsadó felhívta a figyelmet arra is, egyre valószínűbb, hogy tartósan fennmaradhatnak a magas üzemanyagárak. Egyúttal megjegyezte, ha a védett árat ki kellene vezetni, az infláció olyan magas lenne, mint Bokros Lajos pénzügyminisztersége idején volt.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

