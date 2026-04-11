Trump ismét üzent Orbán Viktornak. Újabb magyar áldozata van a háborúnak

A miniszterelnök közösségi oldalán reagált az amerikai elnök üzenetére. Orbán Viktor ismét háláját fejezte ki Donald Trumpnak, aki támogatásáról biztosította. Kiterjedt, orosz csapássorozat pusztított Ukrajna-szerte. A kínai elnök és a tajvani ellenzék vezetője ritka találkozót tartott Pekingben, ahol mindkét fél a Tajvani-szoroson átívelő béke és stabilitás fontosságát hangsúlyozta. Szijjártó Péter megerősítette, hogy három újabb magyar áldozata van az orosz–ukrán háborúnak. Ezek voltak a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

Magyar Nemzet
2026. 04. 11. 23:32
Fotó: SAUL LOEB Forrás: AFP
A miniszterelnök közösségi oldalán köszönte meg az amerikai elnök ismételt támogató üzenetét. Donald Trump Truth Social oldalán üzent a miniszterelnöknek és Magyarországnak is. Újabb kiterjed csapást hajtott végre Oroszország Ukrajnában. A kínai elnök találkozott a tajvani ellenzék vezetőjével Pekingben. Szijjártó Péter tragikus hírről számolt be. Ezek voltak a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

Orbán Viktor közösségi oldalán köszönte meg Donald Trump támogatását
Orbán Viktor közösségi oldalán köszönte meg Donald Trump támogatását. Fotó: AFP/Saul Loeb

 

Orbán Viktor: Köszönjük, Elnök úr!

A miniszterelnök közösségi oldalán reagált az amerikai elnök üzenetére. „Jó hírek szombatra! Üzenet Trump elnöktől: Az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét arra fogja használni, hogy megerősítse Magyarországot. Az USA be akar fektetni Magyarország fejlesztésébe, ha mi folytatjuk a kormányzást” – írta közösségi oldalán közzétett videóbejegyzéséhez a miniszterelnök.

„Köszönjük, Elnök úr!” – tette hozzá a miniszterelnök.

Kormányom készen áll arra, hogy az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét mozgósítsa Magyarország gazdaságának megerősítése érdekében – ahogyan azt a múltban nagy szövetségeseink esetében is tettük –, amennyiben Orbán Viktor miniszterelnök és a magyar népnek erre valaha szüksége lenne

– írta Donald Trump bejegyzésében.

 

Kiterjedt, orosz csapássorozat pusztított Ukrajna-szerte

Az orosz erők újabb, több hullámban végrehajtott dróntámadást indítottak Ukrajna több régiója ellen, amely lakóövezeteket is elért. Odesszában egy családi ház teljesen megsemmisült, több épület kigyulladt, miközben a légiriadó órákon át tartott. Szumiban több mint egy tucat civil sérült meg, köztük egy gyermek és egy idős nő, míg a Poltavai területen halálos áldozata is van a csapásoknak.

A támadás során lakóövezetek kerültek célkeresztbe Odesszában, Szumiban és a Poltavai területen. Az éjszakai csapások során robbanások rázták meg a városokat, egyes épületek teljesen megsemmisültek, miközben a légiriadó órákon át tartott.

A légiriadót éjfél után nem sokkal rendelték el, valamint megfigyelőcsatornák számoltak be arról, hogy számos alacsonyan repülő drón közelítette meg Odesszát a Fekete-tenger felől.

 

Az enyhülés jele? – A kínai elnök a tajvani ellenzék vezetőjével találkozott

A kínai elnök és a tajvani ellenzék vezetője ritka találkozót tartott Pekingben, ahol mindkét fél a Tajvani-szoroson átívelő béke és stabilitás fontosságát hangsúlyozta. A megbeszélés politikai vitákat váltott ki Tajvanon, különösen a kormánypárt részéről.

Cseng Li-vun, a Kuomintang (KMT) első hivatalban lévő vezetője, aki egy évtized után látogatott Kínába.

2016-ban Peking megszakította a magas szintű kommunikációt Tajvannal, miután a kormányzó Demokratikus Haladó Párt (DPP) politikusa, Tsai Ing-ven lett az elnök, arra hivatkozva, hogy elutasította az egységes kínai nemzet koncepcióját. A DPP azok közé tartozik, akik bírálták Cseng útját, azzal vádolva őt, hogy „alárendelődik” Pekingnek. Peking Tajvant saját területe részének tekinti, és nem zárta ki, hogy erővel foglalja el az önkormányzattal rendelkező szigetet.

Pártjaink vezetői ma azért találkoznak, hogy megőrizzék közös hazánk békéjét és stabilitását, előmozdítsák a Tajvani-szoroson átívelő kapcsolatok békés fejlődését, és lehetővé tegyék, hogy a jövő generációi egy fényes és szép jövőben osztozzanak

– mondta a kínai elnök a pekingi Népi Gyűlés Nagy Csarnokában tartott találkozón.

 

Szijjártó Péter: Újabb három magyar áldozata van az ukrajnai háborúnak

A külgazdasági és külügyminiszter szomorú hírről számolt be, miután tegnap megerősítést nyert, hogy három újabb magyar áldozata van a háborúnak. Szijjártó Péter ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy Magyarországnak továbbra is ki kell maradni a háborúból, ehhez azonban a kormánypártoknak meg kell nyernie a választást.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető kiemelte, hogy Ukrajnában immár több mint négy éve zajlik egy „teljesen értelmetlen és reménytelen háború”.

Ebben a háborúban immár sajnos több mint száz magyar ember halt meg. Tegnap erősítették meg, hogy újabb három magyar áldozata van a háborúnak. Három técsői járásból származó fiatalember. Közülük ketten nősek és családosak voltak, őket a feleségük és két-két gyermekük most már hiába várja haza, és volt egy egyedülálló magyar áldozat is

– mondta.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu