Trump ismét üzent Orbán Viktornak. Újabb magyar áldozata van a háborúnak

Orbán Viktor közösségi oldalán köszönte meg Donald Trump támogatását. Donald Trump Truth Social oldalán üzent a miniszterelnöknek és Magyarországnak is.

Orbán Viktor: Köszönjük, Elnök úr!

A miniszterelnök közösségi oldalán reagált az amerikai elnök üzenetére. „Jó hírek szombatra! Üzenet Trump elnöktől: Az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét arra fogja használni, hogy megerősítse Magyarországot. Az USA be akar fektetni Magyarország fejlesztésébe, ha mi folytatjuk a kormányzást” – írta közösségi oldalán közzétett videóbejegyzéséhez a miniszterelnök.

„Köszönjük, Elnök úr!” – tette hozzá a miniszterelnök.

Kormányom készen áll arra, hogy az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét mozgósítsa Magyarország gazdaságának megerősítése érdekében – ahogyan azt a múltban nagy szövetségeseink esetében is tettük –, amennyiben Orbán Viktor miniszterelnök és a magyar népnek erre valaha szüksége lenne

– írta Donald Trump bejegyzésében.