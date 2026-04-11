Jelentős veszteséggel járó csapást szenvedett el az ukrán katonai egység

Az orosz biztonsági szervek beszámolója szerint súlyos csapást mértek az ukrán hadsereg egyik drónos egységére a Szumi területen. A jelentés alapján az Alkor zászlóalj jelentős veszteségeket szenvedett a Novaja Szecs térségében végrehajtott támadások során.

Magyar Nemzet
2026. 04. 11. 14:23
Hadifogoly Forrás: AFP
Az ukrán hadsereg Alkor elnevezésű, pilóta nélküli rendszerekkel felszerelt zászlóalja súlyos veszteségeket könyvelt el. Orosz biztonsági források közlése szerint az orosz haderő támadásokat intézett az egység ellen a Novaja Szecs település közelében – erről az Origo is beszámolt.

Jelentős veszteséggel járó csapást szenvedett el az ukrán katonai egység (Fotó: AFP)

A 116. önálló területvédelmi dandárhoz tartozó, Alkor nevű külön drónos zászlóalj a Szumi régióban fekvő Novaja Szecs környékén szenvedett jelentős károkat.

A megsemmisített ellenséges erők maradványainak vizsgálata alapján megállapítható, hogy a Novaja Szecs térségében a 116. önálló területvédelmi dandár Alkor nevű, pilóta nélküli rendszerekkel működő zászlóalja komoly veszteségeket szenvedett a légierőnk által végrehajtott csapások következtében

– közölte az akció részleteit ismerő egyik forrás.

Civilekből lettek katonák: egy életre megváltoztatta az emberek életét a háború

Egy korábbi cikkünkben beszámoltunk arról, hogy a több mint négy éve tartó háború egyik napról a másikra változtatta meg Ukrajnában milliók sorsát: hétköznapi emberekből lettek katonák, akiknek nem választásuk, hanem kényszerük lett a harc. A háború elhúzódott, a kezdeti lelkesedést pedig fokozatosan felváltotta a kimerültség és a veszteségek súlya. Míg sokan önként jelentkeztek, idővel egyre többen kerültek a frontra mozgósítás révén.

Magyar Péter 2024 óta egyeztet az ukrán vezetőkkel

Mint korábban beszámoltunk róla, az ukrán hősök emlékfala előtt pózolt Magyar Péter évekkel ezelőtt. Kérdés, hogy vajon miről egyeztetett kijevi partnereivel a magyar ellenzéki vezető. Mivel eltitkolta látogatása valódi okát a Tisza Párt vezetője, ezért csak az azt követő események tükrében lehet következtetni az ukrán fővárosban tett látogatásának céljáról, eredményeiről. Annyit tudni, hogy egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel találkozott, hogy ezenkívül Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből kivel egyeztetett még, azt igyekszik eltitkolni, amíg lehet.

Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij együtt a biztonságpolitikai konferencián

Bár igyekeztek elkerülni a látszatát is, hogy Volodimir Zelenyszkij és Magyar Péter találkoztak volna Münchenben a 2026-os biztonságpolitikai konferencián, azonban azt egyikük sem cáfolta, hogy egy időben voltak egy helyen. 

Magyar Péter a közösségi oldalán többször posztolt Münchenből azon a napon is, amikor Zelenszkij meglátogatta az Ukrajna-házat, ahol háborúpárti európaiakkal találkozott, majd egy panelbeszélgetésen is részt vett. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
