Az ukrán hadsereg Alkor elnevezésű, pilóta nélküli rendszerekkel felszerelt zászlóalja súlyos veszteségeket könyvelt el. Orosz biztonsági források közlése szerint az orosz haderő támadásokat intézett az egység ellen a Novaja Szecs település közelében – erről az Origo is beszámolt.
Jelentős veszteséggel járó csapást szenvedett el az ukrán katonai egység
Az orosz biztonsági szervek beszámolója szerint súlyos csapást mértek az ukrán hadsereg egyik drónos egységére a Szumi területen. A jelentés alapján az Alkor zászlóalj jelentős veszteségeket szenvedett a Novaja Szecs térségében végrehajtott támadások során.
A 116. önálló területvédelmi dandárhoz tartozó, Alkor nevű külön drónos zászlóalj a Szumi régióban fekvő Novaja Szecs környékén szenvedett jelentős károkat.
A megsemmisített ellenséges erők maradványainak vizsgálata alapján megállapítható, hogy a Novaja Szecs térségében a 116. önálló területvédelmi dandár Alkor nevű, pilóta nélküli rendszerekkel működő zászlóalja komoly veszteségeket szenvedett a légierőnk által végrehajtott csapások következtében
– közölte az akció részleteit ismerő egyik forrás.
