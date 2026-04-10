Civilekből lettek katonák: egy életre megváltoztatta az emberek életét a háború

A több mint négy éve tartó háború egyik napról a másikra változtatta meg Ukrajnában milliók sorsát: hétköznapi emberekből lettek katonák, akiknek nem választásuk, hanem kényszerük lett a harc.

Forrás: BOON2026. 04. 10. 19:21
Egy elesett fiatal katona nővére és anyósa vigasztalják egymást a ravatalozóban az északkelet-ukrajnai Szumiban Fotó: Florent Vergnes Forrás: AFP
A háború elhúzódott, a kezdeti lelkesedést pedig fokozatosan felváltotta a kimerültség és a veszteségek súlya. Míg sokan önként jelentkeztek, idővel egyre többen kerültek a frontra mozgósítás révén, írja a BOON.

Tűzoltók vizsgálnak egy dróntámadás által megrongált, tizennégy emeletes lakóházat az ukrajnai Dnyipróban (Fotó: NurPhoto/AFP/Mykola Miakshykov)

A szomorú emberi történetek azonban közösek: mindegyik mögött egy-egy gyökeresen megváltozott élet áll.

A háború mindenki életét felforgatta

Olena, a 26 éves fiatal nő néhány éve még egy prágai szórakozóhelyen dolgozott. A jövő tele volt tervekkel és lehetőségekkel, ám a háború mindent felülírt. 2024 végén visszatért Ukrajnába, csatlakozott a hadsereghez és drónpilóta lett.

Visszatekintve úgy látja, korábbi önmaga nyugodtabb és naivabb volt. Ma már egészen másként gondolkodik: a célok leegyszerűsödtek, a legfontosabb az lett, hogy bajtársai túléljék a következő támadást. Számára a legnehezebb nem is a folyamatos veszély, hanem az a csend, amely a veszteségekről szóló hírek után marad.

Erőt a családja ad neki, akik a fronttól távol, sokszor áram és fűtés nélkül élnek, mégis kitartanak. Úgy érzi, amíg tart a háború, nincs más választása: ott kell lennie, ahol a hazáját védik.

Emberi sorsok Ukrajnában (Fotó: Képernyőkép)

Hasonló utat járt be Oleg is, aki a háború kitörésekor még civil életet élt. Kiadói tanulmányokat végzett, civil szervezetnél dolgozott, és korábban elképzelni sem tudta magát katonaként. A háború első napjaiban bénító félelmet érzett, és nem értette, hogyan vehetik fel a harcot hétköznapi emberek egy olyan erővel szemben, mint Oroszország. 

Egy hónappal később azonban ő is csatlakozott a hadsereghez. Azóta úgy érzi, mintha egy beszűkült térben élne: miközben a külvilág halad tovább, az ő világa a túlélésre korlátozódott.

A háború alapjaiban változtatta meg gondolkodását. Korábban abban hitt, hogy az embereknek szavakkal és útmutatással lehet segíteni. Ma már úgy látja, hogy a fegyveres agresszióval szemben a cselekvés elkerülhetetlen. Mint mondja, nem lehet mindenkit megmenteni, de még a sikertelen próbálkozásoknak is jelentősége van.

Ezek az ukrán történetek jól mutatják: a háború nemcsak városokat és infrastruktúrát rombol, hanem emberi sorsokat formál át visszavonhatatlanul. A civilekből lett katonák számára a túlélés és a kitartás nem választás kérdése, hanem az egyetlen lehetséges út.

Tovább zajlik a kényszersorozás

A fronton és a mindennapi életben tapasztalható nehézségek egyre nagyobb nyomást helyeznek az ukrán társadalomra, ami a hátországban is érezhető következményekkel jár. A területi toborzóközpontok gyakorlata miatt egyre több panasz és megrázó felvétel kerül nyilvánosságra Ukrajnában. A kényszersorozások sok esetben a nyílt utcán zajlanak, miközben a társadalmi feszültség folyamatosan nő. Az ukrán lakosság elkeseredettsége és indulata egyre erősödik, és nem ritka, hogy a toborzók váratlan ellenállásba ütköznek.

Vinnicja városában például egy férfit erőszakkal tuszkoltak be egy autóba.

Más esetekben azonban ennél durvább jelenetek is előfordulnak: egy felvételen egy civilt egy fehér kisbuszba kényszerítenek be, ahonnan számára a következő állomás feltehetően egy kiképzőközpont, majd a frontvonal.

Magyar Péter már több év óta egyeztet Ukrajnával

Az elmúlt időszakban a Tisza Párt elnöke több alkalommal is kapcsolatba lépett ukrán partnerekkel. A 2024-es kijevi látogatása során egyeztetéseket folytatott hivatalos ukrán szervekkel, valamint olyan szereplőkkel is, akik Zelenszkij környezetéhez köthetők.

Az ellenzéki politikus idei jelenléte a müncheni biztonsági konferencia rendezvényen szintén arra utal, hogy a háttérben folyamatos kapcsolattartás zajlik. Magyar Péter több bejegyzést is megosztott Münchenből, köztük azon a napon, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban európai politikusokkal tárgyalt és panelbeszélgetésen vett részt.

Magyar Péter Ukrajna melletti kiállásának egyik hangsúlyos, szimbolikus eseménye a 2024. július 11-én tett kijevi látogatása volt.

1/8Magyar Péter a müncheni biztonsági konferencián Forrás: képernyőkép/444

Borítókép: Egy elesett fiatal katona nővére és anyósa vigasztalják egymást a ravatalozóban az északkelet-ukrajnai Szumiban (Fotó: AFP/Florent Vergnes) 

