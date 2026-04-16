Az elnök közösségi oldalán közzétett bejegyzése szerint a fegyvernyugvás washingtoni idő szerint 17 órakor lép életbe, azaz Izraelben és Libanonban éjfélkor (magyar idő szerint 23 órakor). Trump szavai szerint a tűzszünet azt szolgálja, hogy sikerüljön békemegállapodást elérni a két szomszédos közel-keleti állam között.
Donald Trump: Tíznapos tűzszünetben állapodott meg Izrael és Libanon
Tíznapos tűzszünetben állapodott meg Izrael és Libanon – jelentette be Donald Trump amerikai elnök csütörtökön, miután egyeztetett Joseph Aoun libanoni elnökkel és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel.
Egyben közölte, hogy utasítást adott J. D. Vance alelnöknek, Marco Rubio külügyminiszternek és Dan Caine vezérkari főnöknek arra, hogy Izraellel és Libanonnal együttműködve segítsenek előmozdítani egy tartós békét.
Az amerikai elnök egyben emlékeztetett arra, hogy kedden Washingtonban, amerikai közvetítéssel 34 év után először tartottak hivatalos megbeszélést a két ország diplomatái, amelyen a nagykövetek mellett közvetítőként az amerikai külügyminiszter vett részt.
Korábban csütörtökön a libanoni elnök telefonon egyeztetett Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel, akivel azt közölte, hogy nem hajlandó közvetlen beszélgetést folytatni az izraeli kormányfővel. Ezt követte az amerikai elnök bejelentése arról, hogy a két közel-keleti ország vezetőjével tartott megbeszélésen megállapodtak a 10 napos tűzszünetről.
Az izraeli haderő – párhuzamosan az Irán elleni műveletekkel – hetek óta folytat intenzív katonai akciót Dél-Libanonban az Irán által támogatott Hezbollah iszlamista szervezet ellen.
