Trump szerint történelmi esemény közeleg

Az amerikai elnök közösségi oldalán jelentette be, hogy hamarosan egyeztet egymással Izrael és Libanon vezetője. Donald Trump ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy ilyenre több mint 34 éve nem volt példa.

Magyar Nemzet
2026. 04. 16. 8:54
Fotó: TASOS KATOPODIS Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Az amerikai elnök szerda este bejelentette, hogy Izrael és Libanon vezetői csütörtökön egyeztetni fognak. Donald Trump ennek kapcsán közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy erre 34 éve nem volt példa – írja az Origo

Donald Trump közösségi oldalán jelentette be, hogy Izrael és Libanon vezetői hamarosan felveszik egymással a kapcsolatot (Fotó: AFP/Brendan Smialowski)

„Megpróbálunk egy kis levegőhöz jutni Izrael és Libanon között” – írta Trump a Truth Socialon közzétett bejegyzésében.

„Régóta nem beszélt a két vezető, úgy 34 éve. Holnap megtörténik. Nagyszerű!” – tette hozzá Trump.

Trump bejegyzése azután jelent meg, hogy egy olyan hírek láttak napvilágot, miszerint napokon belül tűzszünetet jelenthetnek be Izrael és a Hezbollah között. A beszámolók szerint libanoni tisztviselők „hamarosan” fegyverszünetre számítanak, amely akár már ezen a héten hatályba is léphet, miután Izrael befejezi a műveleteit.

A konfliktus továbbra is bonyolítja a tágabb amerikai–iráni tárgyalásokat, mivel nézeteltérések vannak arról, hogy a Hezbollah is részt vegyen-e ezeken az egyeztetéseken.

Eközben az Egyesült Államok hadereje továbbra is ellenőrzése alatt tartja a Hormuzi-szorost. Az amerikai erők központi parancsnoksága (Centcom) szerda késő este bejelentette, hogy az amerikai hadsereg továbbra is érvényesíti az iráni kikötőkbe érkező és onnan induló hajók elleni blokádot.

A Centcom szerdán közölte, hogy 10 hajót fordítottak vissza, és egyik sem haladt el az amerikai erők mellett a blokád hétfői kezdete óta. 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
