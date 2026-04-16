Trump szerint történelmi esemény közeleg

Az amerikai elnök szerda este bejelentette, hogy Izrael és Libanon vezetői csütörtökön egyeztetni fognak. Donald Trump ennek kapcsán közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy erre 34 éve nem volt példa – írja az Origo.

„Megpróbálunk egy kis levegőhöz jutni Izrael és Libanon között” – írta Trump a Truth Socialon közzétett bejegyzésében.

„Régóta nem beszélt a két vezető, úgy 34 éve. Holnap megtörténik. Nagyszerű!” – tette hozzá Trump.

Trump bejegyzése azután jelent meg, hogy egy olyan hírek láttak napvilágot, miszerint napokon belül tűzszünetet jelenthetnek be Izrael és a Hezbollah között. A beszámolók szerint libanoni tisztviselők „hamarosan” fegyverszünetre számítanak, amely akár már ezen a héten hatályba is léphet, miután Izrael befejezi a műveleteit.