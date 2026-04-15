Donald Trump: Nagyon közel van a konfliktus vége

Az amerikai elnök szerint az iráni konfliktus nagyon rövid időn belül lezárulhat. Donald Trump erről a Fox Business gazdasági televíziónak adott, szerdán sugárzott interjúban beszélt.

Forrás: MTI2026. 04. 15. 19:09
Utalt ugyanakkor arra is, hogy az Egyesült Államok még nem érte el a kitűzött célját Iránt illetően. Donald Trump azt hangoztatta, hogy Teherán sürgősen meg akar állapodni, és megjegyezte, hogy egyetlen döntésével olyan károkat lenne képes okozni Iránnak, amelyekből 20 évbe telne az országot újjáépíteni.

US President Donald Trump (L) and China's President Xi Jinping (2nd L) shake hands as they leave after their talks at the Gimhae Air Base, located next to the Gimhae International Airport in Busan on October 30, 2025. US President Donald Trump and China's leader Xi Jinping opened on October 30 their first face-to-face meeting in six years, seeking a truce to end a trade war that has roiled the world economy. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Donald Trump egyben ígéretet tett arra, hogy az üzemanyagok ára meredeken csökkenni fog, amint a konfliktus Iránnal véget ér, és megismételte, hogy ez hamarosan megtörténik. Az interjúban az elnök azt mondta, hogy az elmúlt napokban levelet váltott Hszi Csin-ping kínai államfővel, aki arra tett ígéretet, hogy Kína nem szállít fegyvereket Irán számára. Donald Trump szintén szerdán internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt írta: 

Kína beleegyezett abba, hogy nem küld fegyvereket Iránnak.

Az amerikai elnök egyben kifejtette, Kína számára örömhír az, hogy ő a Hormuzi-szoros állandó megnyitásán dolgozik, és azt hangoztatta, hogy az a helyzet, ami Hormuzi-szoros Irán általi lezárásával előállt, soha nem fordulhat elő.

Az elnök a várakozását fejezte ki májusban esedékes kínai hivatalos látogatását illetően, és hangsúlyozta, hogy „okosan és nagyon jól” együtt tud működni Hszi Csin-ping kínai elnökkel. Donald Trump ugyanakkor figyelmeztetést is megfogalmazott – Pekingnek címezve szavait –: azt írta, hogy „nagyon jók vagyunk a harcban, ha erre kényszerülünk, sokkal jobbak, mint bárki más”.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
