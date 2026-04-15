Donald Trump: Nagyon közel van a konfliktus vége

Utalt ugyanakkor arra is, hogy az Egyesült Államok még nem érte el a kitűzött célját Iránt illetően. Donald Trump azt hangoztatta, hogy Teherán sürgősen meg akar állapodni, és megjegyezte, hogy egyetlen döntésével olyan károkat lenne képes okozni Iránnak, amelyekből 20 évbe telne az országot újjáépíteni.

Donald Trump és Hszi Csin-ping

Fotó: AFP

Donald Trump egyben ígéretet tett arra, hogy az üzemanyagok ára meredeken csökkenni fog, amint a konfliktus Iránnal véget ér, és megismételte, hogy ez hamarosan megtörténik. Az interjúban az elnök azt mondta, hogy az elmúlt napokban levelet váltott Hszi Csin-ping kínai államfővel, aki arra tett ígéretet, hogy Kína nem szállít fegyvereket Irán számára. Donald Trump szintén szerdán internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt írta:

Kína beleegyezett abba, hogy nem küld fegyvereket Iránnak.

Az amerikai elnök egyben kifejtette, Kína számára örömhír az, hogy ő a Hormuzi-szoros állandó megnyitásán dolgozik, és azt hangoztatta, hogy az a helyzet, ami Hormuzi-szoros Irán általi lezárásával előállt, soha nem fordulhat elő.

Az elnök a várakozását fejezte ki májusban esedékes kínai hivatalos látogatását illetően, és hangsúlyozta, hogy „okosan és nagyon jól” együtt tud működni Hszi Csin-ping kínai elnökkel. Donald Trump ugyanakkor figyelmeztetést is megfogalmazott – Pekingnek címezve szavait –: azt írta, hogy „nagyon jók vagyunk a harcban, ha erre kényszerülünk, sokkal jobbak, mint bárki más”.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)