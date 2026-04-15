Zelenszkij újabb terheket rak az ukránokra, Brüsszel pedig már a vétójog eltörlésére készül

Egyre mélyebb az ukrán gazdasági válság

Az ukrán gazdaság állapotát jól mutatja, hogy a pénzügyi szakértők szerint az országnak már rövid távon is gondot okozhat a költségvetési kiadások fedezése. A beszámolók szerint április kulcsfontosságú hónap lehet abból a szempontból, hogy megérkezik-e a várt külső pénzügyi segítség. Ha nem, az ország pénzügyi helyzete tovább romolhat.

Közben az IMF újabb, több évre szóló hitelprogrammal próbálja stabilizálni az ukrán gazdaságot. A hitel rövid távon biztosíthatja a közkiadások folyamatosságát, hosszabb távon azonban még inkább rögzítheti Ukrajna függőségét a nemzetközi pénzügyi intézményektől. Az ukrán vezetés így egyszerre próbál megfelelni a külső hitelezőknek és fenntartani a belső működőképességet, ami egyre nehezebb politikai és gazdasági helyzetet teremt.

Trump a háború végéről beszél

Donald Trump bizakodó nyilatkozatot tett az Irán elleni háború lezárásáról. Egy interjúban arról beszélt, hogy a konfliktus már szinte a végéhez közeledett, sőt egy ponton múlt időben utalt rá. A nyilatkozat azért keltett nagy figyelmet, mert a hétvégén ugyan voltak tárgyalások a háború lezárásáról, de azok még nem vezettek megállapodáshoz.