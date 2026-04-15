Zelenszkij újabb terheket rak az ukránokra, Brüsszel pedig már a vétójog eltörlésére készül

Volodimir Zelenszkij aláírta azt a törvényt, amely nemcsak a hadiállapot idején, hanem azt követően még három évig érvényben tartja a katonai illetéket Ukrajnában. Az intézkedés alapján a magánszemélyek továbbra is öt százalékos terhet fizetnek, egyes vállalkozók fix összegű illetékkel számolhatnak, más cégek pedig bevételük egy százalékát kötelesek befizetni ezen a jogcímen. A döntéstől az ukrán állam több mint 140 milliárd hrivnya többletbevételt remél, ami jól mutatja, milyen súlyos finanszírozási gondokkal küzd az ország.
A lépés azért is különösen figyelemre méltó, mert a katonai illetéket korábban ideiglenes háborús intézkedésként vezették be, most azonban tartós teherré válik. A háttérben az IMF-fel kötött együttműködési program elvárásai is meghúzódnak, vagyis Kijev nemcsak katonai, hanem pénzügyi kényszerek között is lavírozik.
