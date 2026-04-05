Volt zenésztársán akart bosszút állni, de az édesapját gázolta el

Durva ügy kavarta fel a rockszcénát: az idei kétszeres Grammy-díjas Turnstile egykori gitárosát, Brady Ebertet emberölési kísérlettel vádolják, miután a hatóságok szerint autójával elütötte volt zenésztársa idős édesapját – írja a Louder.

Brendan Yates, Daniel Fang és Pat McCrory (Turnstile) átveszik a legjobb metálelőadás díját a BIRDS című számukért a színpadon a 68. Grammy-díjátadón Fotó: Rich Polk / Getty Images

A vád szerint Ebert március végén, Maryland államban a kocsifeljárón hajtott rá a banda énekesének, Brendan Yates 79 éves apjára.

Az idős férfi súlyos lábsérüléseket szenvedett, kórházba került, és műtéten is átesett.

A beszámolók és a térfigyelő kamerák felvételei alapján az incidens előtt Brady Ebert a családi ház elé hajtott, ahol dudált, kiabált és obszcén módon fenyegette a bent tartózkodókat. Ezt követően elhajtott, majd rövid időn belül visszatért – a hatóságok szerint ekkor szándékosan hajtott rá a kocsifelhajtón tartózkodó idős férfira.

Az áldozat, William Yates a kórházban azt mondta a rendőröknek, hogy

az incidens után Ebert elhagyta a helyszínt, majd ismét megjelent, és azt mondta neki, hogy „megérdemelte”

– tudta meg a Metal Injection.

További megrázó részlet, hogy az incidens idején a közelben tartózkodott a család több tagja is, köztük az áldozat lánya és hároméves unokája. A hozzátartozók állítása szerint Ebert viselkedése már korábban is egyre fenyegetőbbé vált, hetek óta zaklatta őket.

A Turnstile 2022-ben szakított a gitárossal – a banda egyik alapító tagjával –, „káros és egyre súlyosbodó viselkedésre” hivatkozva. Azóta több nyilvános kirohanása is volt korábbi zenésztársai ellen.

A mostani eset után a Turnstile az alábbi közleményt juttatta el a Rolling Stone szerkesztőségéhez:

A Turnstile 2022-ben szakította meg a kapcsolatot Brady Eberttel, miután hosszabb ideje tartó, romboló viselkedést mutatott, amely saját magára, a zenekarra és a közösségre is negatív hatással volt. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy segítséget és támogatást kapjon a felépüléshez, azonban egy ponton határt kellett szabnunk, amikor az egészséges kommunikáció már nem volt lehetséges, és erőszakkal kezdett fenyegetőzni.

A zenekar az utóbbi évek egyik legnagyobb rock/metal sikersztorija lett: 2026-ban két Grammy-díjat is bezsebeltek, köztük a legjobb rockalbumért járó elismerést.

Borítókép: A Turnstile egykori gitárosa, Brady Ebert (Forrás: Getty Images)