A károk mértéke egyelőre nem ismert. A tájékoztatás szerint a lángok helyi idő szerint szerda este 11 órakor csaptak fel. A létesítmény összes alkalmazottját megtalálták. A finomító legtöbb egysége továbbra is működik és üzemanyagot dolgoz fel, bár minimális kapacitással, hogy fenntartsa a biztonságot a telephelyen a tűzeset után.
Hatalmas tűz ütött ki a Viva Energy olajfinomítójában
Jelentős tűz ütött ki a Viva Energy dél-ausztráliai Geelong olajfinomítójában szerdán – közölte Victoria állam tűzoltósága.
A tűzoltóságot a Corióban található olajfinomítóhoz robbanásokról, illetve felcsapó tüzekről szóló bejelentések nyomán riasztották. Az olajfinomító naponta körülbelül 120 ezer hordónyi olajat képes feldolgozni a cégben található adatok szerint.
A coriói egyike Ausztrália két megmaradt finomítójának, ahol több mint 1100 ember dolgozik és Victoria üzemanyagellátásának több mint felét biztosítja, míg Ausztrália egészét tekintve annak 10 százalékát adja. A Viva Energy jelenleg nem reagált megkeresésekre.
Ausztráliában aggodalommal kísérik nyomon az ellátás kérdését, mióta Irán lezárta a Hormuzi-szorost az Egyesült Államok és Izrael támadása után. Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök a múlt hónapban bejelentette, hogy a kormány felére csökkenti az üzemanyagokra és a dízelolajra kivetett jövedéki adót, valamint három hónapra eltörli a nehéz tehergépjárművekre kivetett útdíjat, hogy segítsen a háztartásoknak megbirkózni az iráni háború miatt megugró költségekkel.
Borítókép: Hatalmas tűz ütött ki a Viva Energy olajfinomítójában (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
