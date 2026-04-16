Hatalmas tűz ütött ki a Viva Energy olajfinomítójában

Jelentős tűz ütött ki a Viva Energy dél-ausztráliai Geelong olajfinomítójában szerdán – közölte Victoria állam tűzoltósága.

Magyar Nemzet
2026. 04. 16. 6:17
Ausztrál tűzoltók Fotó: AFP
A károk mértéke egyelőre nem ismert. A tájékoztatás szerint a lángok helyi idő szerint szerda este 11 órakor csaptak fel. A létesítmény összes alkalmazottját megtalálták. A finomító legtöbb egysége továbbra is működik és üzemanyagot dolgoz fel, bár minimális kapacitással, hogy fenntartsa a biztonságot a telephelyen a tűzeset után.

Fotó: Facebook

A tűzoltóságot a Corióban található olajfinomítóhoz robbanásokról, illetve felcsapó tüzekről szóló bejelentések nyomán riasztották. Az olajfinomító naponta körülbelül 120 ezer hordónyi olajat képes feldolgozni a cégben található adatok szerint. 

A coriói egyike Ausztrália két megmaradt finomítójának, ahol több mint 1100 ember dolgozik és Victoria üzemanyagellátásának több mint felét biztosítja, míg Ausztrália egészét tekintve annak 10 százalékát adja. A Viva Energy jelenleg nem reagált megkeresésekre. 

Ausztráliában aggodalommal kísérik nyomon az ellátás kérdését, mióta Irán lezárta a Hormuzi-szorost az Egyesült Államok és Izrael támadása után. Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök a múlt hónapban bejelentette, hogy a kormány felére csökkenti az üzemanyagokra és a dízelolajra kivetett jövedéki adót, valamint három hónapra eltörli a nehéz tehergépjárművekre kivetett útdíjat, hogy segítsen a háztartásoknak megbirkózni az iráni háború miatt megugró költségekkel.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
