Történelmi áttörés Brandenburgban: tarolt az AfD

René Stadtkewitz politikai pályafutása során több szervezetet is megjárt. Karrierjét a CDU képviselőjeként kezdte Berlinben, majd 2010-ben szakított a kereszténydemokratákkal, hogy megalapítsa saját, Die Freiheit elnevezésű pártját.
Az AfD-be 2024-ben lépett be, korábban pedig a Pegida mozgalom tüntetésein is feltűnt szónokként.
Beszédeiben gyakran kritizálta az iszlámot, amelyet erőszakos és intoleráns ideológiának nevezett.
Az előző polgármester a városvezetés helyett a táppénzt választotta
A mostani voksolást egy különös közjáték tette szükségessé. A város korábbi vezetőjét, Alexander Kretzschmart a helyiek nagy többséggel váltották le.
Kretzschmar ugyan tavaly márciusban még le tudta győzni Stadtkewitzet a második fordulóban, de beiktatása után alig másfél héttel betegszabadságra ment, és azóta sem tért vissza hivatali kötelességeihez.
A város irányítását ezalatt a helyettes polgármester látta el, egészen a mostani, fordulatot hozó választásig, írja az NTV.
