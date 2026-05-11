Történelmi áttörés Brandenburgban: tarolt az AfD

Die AfD spricht von einem »Vorgeschmack auf das, was in Brandenburg noch kommen wird«: Ihr Kandidat René Stadtkewitz ist der erste direkt gewählte hauptamtliche AfD-Bürgermeister in dem Bundesland. https://t.co/WZ1TqhIJtd — DER SPIEGEL (@derspiegel) May 11, 2026

René Stadtkewitz politikai pályafutása során több szervezetet is megjárt. Karrierjét a CDU képviselőjeként kezdte Berlinben, majd 2010-ben szakított a kereszténydemokratákkal, hogy megalapítsa saját, Die Freiheit elnevezésű pártját.

Az AfD-be 2024-ben lépett be, korábban pedig a Pegida mozgalom tüntetésein is feltűnt szónokként.

Beszédeiben gyakran kritizálta az iszlámot, amelyet erőszakos és intoleráns ideológiának nevezett.

Az előző polgármester a városvezetés helyett a táppénzt választotta

A mostani voksolást egy különös közjáték tette szükségessé. A város korábbi vezetőjét, Alexander Kretzschmart a helyiek nagy többséggel váltották le.

Kretzschmar ugyan tavaly márciusban még le tudta győzni Stadtkewitzet a második fordulóban, de beiktatása után alig másfél héttel betegszabadságra ment, és azóta sem tért vissza hivatali kötelességeihez.

A város irányítását ezalatt a helyettes polgármester látta el, egészen a mostani, fordulatot hozó választásig, írja az NTV.