AfDNémetországPolgármester-választásBrandenburg

Történelmi áttörés Brandenburgban: tarolt az AfD

A brandenburgi választási bizottság hivatalos adatai szerint René Stadtkewitz, az AfD jelöltje a szavazatok 58,4 százalékát megszerezve elsöprő győzelmet aratott a zehdenicki polgármester-választáson. Ez az első alkalom, hogy a tartományban az AfD jelöltje foglalhatja el a polgármesteri széket.

Magyar Nemzet
2026. 05. 11. 17:39
René Stadtkewitz a voksok több mint felét begyűjtve, magabiztosan nyerte meg a polgármester-választást Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

René Stadtkewitz politikai pályafutása során több szervezetet is megjárt. Karrierjét a CDU képviselőjeként kezdte Berlinben, majd 2010-ben szakított a kereszténydemokratákkal, hogy megalapítsa saját, Die Freiheit elnevezésű pártját. 

Az AfD-be 2024-ben lépett be, korábban pedig a Pegida mozgalom tüntetésein is feltűnt szónokként. 

Beszédeiben gyakran kritizálta az iszlámot, amelyet erőszakos és intoleráns ideológiának nevezett.

Az előző polgármester a városvezetés helyett a táppénzt választotta

A mostani voksolást egy különös közjáték tette szükségessé. A város korábbi vezetőjét, Alexander Kretzschmart a helyiek nagy többséggel váltották le. 

Kretzschmar ugyan tavaly márciusban még le tudta győzni Stadtkewitzet a második fordulóban, de beiktatása után alig másfél héttel betegszabadságra ment, és azóta sem tért vissza hivatali kötelességeihez. 

A város irányítását ezalatt a helyettes polgármester látta el, egészen a mostani, fordulatot hozó választásig, írja az NTV.

Történelmi mélyponton a német kormány megítélése – egyre erősödik az AfD

Áprilisban lapunk arról is beszámolt, hogy soha nem látott mértékű elégedetlenség sújtja a német szövetségi kormányt: a legfrissebb ARD-felmérés szerint a lakosság 84 százaléka elégedetlen a Friedrich Merz kancellár vezette kormány munkájával. Mindössze 15 százalék nyilatkozott úgy, hogy elégedett a jelenlegi vezetéssel – ez tíz százalékpontos visszaesés egyetlen hónap alatt.

Borítókép: René Stadtkewitz, az AfD jelöltje (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar peter

A Facebook rejtelmei

Bayer Zsolt avatarja

Na most tessék! Hát ki hitte volna?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu