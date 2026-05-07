Nyilvánosságra került Jeffrey Epstein állítólagos búcsúlevele

Epsteint először 2008-ban ítélték el prostitúció elősegítése miatt, azonban enyhe büntetéssel megúszta az ügyet.

2019-ben újra letartóztatták emberkereskedelem és fiatalkorúak szexuális kizsákmányolása miatt, ám még a tárgyalás előtt holtan találták New York-i börtöncellájában. A hivatalos álláspont szerint öngyilkosság történt, de az ügy azóta is számos összeesküvés-elméletet táplál. Az Epstein-ügy mára túlmutat egy egyszerű bűnügyi történeten: sokak szemében a nyugati elit erkölcsi válságának és a hatalmi hálózatok működésének szimbólumává vált.