Nyilvánosságra került Jeffrey Epstein állítólagos búcsúlevele

Egy amerikai szövetségi bíró nyilvánosságra hozta Jeffrey Epstein állítólagos búcsúlevelét, amelyet a néhai milliárdos szexuális bűnöző még 2019-ben írhatott egy sikertelen öngyilkossági kísérlete után. A dokumentum most először vált hozzáférhetővé a nyilvánosság számára.

2026. 05. 07. 19:44
A dokumentum éveken keresztül titkosítva maradt, mivel Tartaglione ügyvédei a későbbi jogi eljárások során bizonyítékként kezelték. A beszámolók szerint kézírásszakértőket is bevontak annak megállapítására, hogy valóban Epstein írhatta-e a levelet.

Az elmúlt évek egyik legnagyobb nemzetközi botránya, amely a politikai, gazdasági és kulturális elit számos szereplőjét érintette. Epstein már az 1990-es évektől kezdve fiatalkorú lányokat kizsákmányoló hálózatot működtetett, amelyben befolyásos üzletemberek, politikusok és közéleti szereplők is megfordultak. 

Epsteint először 2008-ban ítélték el prostitúció elősegítése miatt, azonban enyhe büntetéssel megúszta az ügyet. 

2019-ben újra letartóztatták emberkereskedelem és fiatalkorúak szexuális kizsákmányolása miatt, ám még a tárgyalás előtt holtan találták New York-i börtöncellájában. A hivatalos álláspont szerint öngyilkosság történt, de az ügy azóta is számos összeesküvés-elméletet táplál. Az Epstein-ügy mára túlmutat egy egyszerű bűnügyi történeten: sokak szemében a nyugati elit erkölcsi válságának és a hatalmi hálózatok működésének szimbólumává vált.

Jeffrey Epstein halálát 2019-ben hivatalosan öngyilkosságnak minősítették, az ügy azonban azóta is számos összeesküvés-elméletet táplál az Egyesült Államokban. 

A milliárdos kiterjedt kapcsolatrendszere – amely politikai és gazdasági elitkörökhöz vezetett – továbbra is komoly érdeklődést vált ki a közvéleményből.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
