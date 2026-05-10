„Ha ma a keresztényeket némítják el, holnap bárki sorra kerülhet”

Böllmann szerint Németország ugyan nem tekinthető keresztényüldöző államnak, de az elmúlt években érezhetően romlott a helyzet. Az OIDAC Europe – a keresztények elleni intoleranciát figyelő szervezet – adatai szerint 2024-ben Németország vezette Európában a templomok elleni gyújtogatások listáját. Összesen 33 ilyen esetet regisztráltak, ami csaknem háromszorosa az előző évinek.

#WATCH: The moment France's Immaculate Conception Church in Saint-Omer catches fire.



The fire started at midnight and lasted till 7:15 AM before being contained by local firefighters. #France #Saint_Omer #fire pic.twitter.com/kXs6uznDI6 — Al Bawaba News (@AlBawabaEnglish) September 2, 2024

A német Szövetségi Bűnügyi Hivatal statisztikái szerint a keresztényellenes bűncselekmények száma is több mint húsz százalékkal emelkedett, és meghaladta a 330-at.