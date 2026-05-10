„Ha ma a keresztényeket némítják el, holnap bárki sorra kerülhet”

Miközben Nyugat-Európában egyre intenzívebb a gyűlöletbeszéd elleni fellépés, több jogvédő szerint ezzel párhuzamosan aggasztó tendencia bontakozik ki: nő a keresztényeket érő támadások száma, és egyre gyakoribb a vallási meggyőződés miatti jogi vagy társadalmi nyomásgyakorlás.

2026. 05. 10. 2:14
A berlini dóm Fotó: MARCIN GOLBA Forrás: NurPhoto
Böllmann szerint Németország ugyan nem tekinthető keresztényüldöző államnak, de az elmúlt években érezhetően romlott a helyzet. Az OIDAC Europe – a keresztények elleni intoleranciát figyelő szervezet – adatai szerint 2024-ben Németország vezette Európában a templomok elleni gyújtogatások listáját. Összesen 33 ilyen esetet regisztráltak, ami csaknem háromszorosa az előző évinek. 

A német Szövetségi Bűnügyi Hivatal statisztikái szerint a keresztényellenes bűncselekmények száma is több mint húsz százalékkal emelkedett, és meghaladta a 330-at.

Az ügyvéd szerint a támadások ráadásul egyre durvábbak: a falfirkáktól és rongálásoktól kezdve a templomok szándékos meggyalázásáig terjednek.

 

A keresztény álláspont önmagában is probléma lehet

Böllmann úgy látja, hogy nemcsak az utcán, hanem intézményi szinten is változik a légkör. Az ADF International egyre több olyan ügyben nyújt jogi segítséget, ahol embereket vallási meggyőződésük miatt ér hátrány. Példaként említette azokat az életvédő csoportokat, amelyeknek bíróságon kellett küzdeniük a gyülekezési szabadságukért Aachenben, Regensburgban és Heidelbergben. Olyan ügyek is előfordultak, amikor embereket azért akartak megbüntetni, mert csendben imádkoztak abortusz-tanácsadó központok közelében. 

Az ügyvéd szerint hasonló nyomás nehezedik olyan keresztényekre is, akik lelkiismereti okokból nem akarnak részt venni bizonyos szolgáltatásokban vagy nyíltan vállalják vallási álláspontjukat a családról, a házasságról vagy a szexualitásról.

A szólásszabadság szűkülésére figyelmeztet

Felix Böllmann szerint több európai jogszabály – köztük a német hálózati törvény és az uniós digitális szolgáltatásokról szóló rendelet – is hozzájárulhat a véleményszabadság korlátozásához. A jogász úgy véli, nemcsak a törvényekkel van probléma, hanem azok egyre tágabb értelmezésével is, ami öncenzúrához vezethet.

 

Szerinte a jelenség egész Európában megfigyelhető. Példaként említette a finn Paivi Rasanen ügyét, akit bibliai kijelentései miatt évekig pereltek gyűlöletbeszéd miatt. 

Böllmann hangsúlyozta: a vallás- és véleményszabadság nemcsak a keresztények ügye, hanem mindenkit érintő demokratikus alapjog. „Ha ma a keresztény vélemények kerülnek nyomás alá, holnap bárki más is sorra kerülhet” – fogalmazott.

