„Ha ma a keresztényeket némítják el, holnap bárki sorra kerülhet”

Böllmann szerint Németország ugyan nem tekinthető keresztényüldöző államnak, de az elmúlt években érezhetően romlott a helyzet. Az OIDAC Europe – a keresztények elleni intoleranciát figyelő szervezet – adatai szerint 2024-ben Németország vezette Európában a templomok elleni gyújtogatások listáját. Összesen 33 ilyen esetet regisztráltak, ami csaknem háromszorosa az előző évinek.
A német Szövetségi Bűnügyi Hivatal statisztikái szerint a keresztényellenes bűncselekmények száma is több mint húsz százalékkal emelkedett, és meghaladta a 330-at.
Az ügyvéd szerint a támadások ráadásul egyre durvábbak: a falfirkáktól és rongálásoktól kezdve a templomok szándékos meggyalázásáig terjednek.
