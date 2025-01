Kegyelmet kaptak az életpárti aktivisták

A kegyelem – mondta Trump az Ovális irodában – huszonhárom „békés tüntetőnek” jár, akiket a Biden-kormány idején vontak felelősségre.

Huszonhárom olyan embert vontak felelősségre, akiket nem kellett volna. Sokan közülük idős emberek. Nem kellett volna őket felelősségre vonni. Nagy megtiszteltetés ezt aláírni

– mondta az elnök, hívta fel rá a figyelmet a V4NA nemzetközi hírügynökség.

A klinikák bejáratához való szabad hozzáférésről szóló törvény (FACE), amelyet 1994-ben Bill Clinton korábbi elnök hozott, tiltja a fizikai erőszak, a fizikai erőszakkal való fenyegetés vagy a fizikai akadályozás alkalmazását „személyek bármely csoportjának a reproduktív egészségügyi szolgáltatások igénybevételének vagy nyújtásának akadályozása érdekében”.

Trump egy nappal a Washingtonban évente megrendezett Élet menete elnevezésű rendezvény előtt adott kegyelmet az életpárti aktivistáknak, ahogy azt már kampánykörútján is megígérte. „Sok ember börtönben van emiatt” – mondta Trump júniusban a Faith and Freedom Coalition (Hit és Szabadság Koalíció) előtt tartott beszédében. „Ezt azonnal el fogjuk intézni – az első napon” – fogalmazott, emlékeztetett a New York Post amerikai portál.

Arról korábban a V4NA is beszámolt, hogy az abortuszellenes csoportok rendszeresen tartottak közös imákat az abortuszklinikák közelében. Egy esetben egy baptista csoport imádkozott az egyik intézménynél, amikor a rendőrök távozásra szólították fel őket.

Greg McEntire lelkész a 2 New Oklahomának elmondta, úgy érezte, hogy el akarják őket hallgattatni. Mint mondta, ha engednek a kérésnek, és elhallgatnak, akkor nincs értelme annak sem, hogy ott demonstrálnak.

Végül a rendőrség a helyszínen akarta megbüntetni a lelkészt, ő azonban nem írta alá a büntetést, ezért letartóztatták és bevitték.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)