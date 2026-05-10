Kirkházassági évfordulócharlie kirk

Megható videó: Hónapokkal a tragédia után így üzent Charlie Kirk özvegye

Charlie Kirk halála után hónapokkal is hatalmas érzelmeket vált ki családja története: özvegye, Erika Kirk egy megható videóval emlékezett meg házassági évfordulójukról, amely gyorsan bejárta az internetet. A Turning Point USA vezetője a felvételben közös emlékeiket idézte fel, miközben arról is beszélt, hogy gyermekeik már csak „mennyei értelemben” láthatják szüleik szerelmét együtt tovább élni.

Magyar Nemzet
2026. 05. 10. 7:42
Charlie Kirk jobboldali aktivista elleni merénylet emlékhelye (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bár a gyerekeink itt a földön már nem láthatják, ahogy együtt öregszünk meg, mégis láthatják a szerelmünket. És minden alkalommal mesélni fogok nekik a történetünkről, amikor csak lehet. Boldog évfordulót életem szerelmének

 – írta Erika a videó mellé.

A bejegyzés néhány óra alatt több mint 9 millió reakciót kapott.

Charlie Kirk, a Turning Point USA alapítója 2025 szeptemberében halt meg, miután lelőtték a Utah Valley Egyetemen rendezett Turning Point USA-eseményen. A 31 éves konzervatív aktivistát nyakon lőtték az „American Comeback Tour” elnevezésű, 14 állomásos országjáró körút első rendezvényén.

Charlie Kirk Donald Trump ismert támogatója volt, és fontos szerepet játszott a Republikánus Párt populista konzervatív irányvonalának népszerűsítésében, különösen a fiatal választók körében, közösségi médiás és egyetemi rendezvényeken keresztül. A Turning Point USA szervezetet 18 évesen, 2012-ben alapította.

Borítókép: Charlie Kirk jobboldali aktivista elleni merénylet emlékhelye (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekfelhévizy félix

Bocsánatkérés(féle) a jobboldali újságírókat listázó Bródy Jánostól

Felhévizy Félix avatarja

Kinek is kell szégyellnie magát?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu