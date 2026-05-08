Túszdráma: több embert tartanak fogva egy bankfiókban + videó

A rendőrség nagy erőkkel vonult ki, a belvárost teljesen lezárták, és helikopterek is segítik a műveletet a helyszín feletti légi megfigyelésben. A koblenzi rendőrség szóvivője, Jürgen Fachinger közölte: a lezárt területen élők egyelőre nem hagyhatják el otthonaikat, ugyanakkor a rendőrség szerint a lezáráson kívül tartózkodók nincsenek veszélyben.

German police said on ​Friday several people, including ‌one cash transport driver, had been taken hostage at a ​savings bank branch ​in the western town of ⁠Sinzig.

Több elkövetőről és túszról szólnak a jelentések

A hatóságok tájékoztatása szerint a jelenlegi információk alapján több elkövető is lehet a bankban, és több túsz tartózkodik az épületben. A túszok között van egy pénzszállító jármű sofőrje is.

A hatóságok teljesen lezárták Sinzig belvárosát. A helyszínen nagy számban jelentek meg rendőri egységek, de több civil jármű is megjelent nagy sebességgel és szirénázva a városban.

A rendőrség helikoptereket is bevetett, amelyek a levegőből figyelik a bank környékét és segítik a művelet irányítását.

A lakosság nincs veszélyben

A rendőrség közlése szerint a lezárt területen kívül tartózkodó lakosság nincs közvetlen veszélyben. A hatóságok ugyanakkor arra kérik az érintetteket, hogy kerüljék el a belvárost és tartsák be a rendőri utasításokat. A kezdeti információk még bankrablásról szóltak, később azonban a hatóságok megerősítették, hogy túszejtés történt. A rendőrség egyelőre nem közölt részleteket az elkövetők motivációjáról vagy a túszok számáról.

A művelet jelenleg is tart, a hatóságok folyamatosan értesítik a lakosságot a fejleményekről.

Borítókép: A mentőszolgálatok nagy erőkkel érkeztek a túszdráma helyszínére (Fotó: dpa Picture Alliance/AFP/Sascha Ditscher)