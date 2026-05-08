Túszdráma: több embert tartanak fogva egy bankfiókban + videó

Túszejtés miatt nagy erőkkel vonult ki a rendőrség pénteken egy bankfiókhoz a nyugat-németországi Rajna-vidék–Pfalz tartományban.

Magyar Nemzet
2026. 05. 08. 12:29
Túszdráma Németországban Fotó: SASCHA DITSCHER Forrás: DPA
A rendőrség nagy erőkkel vonult ki, a belvárost teljesen lezárták, és helikopterek is segítik a műveletet a helyszín feletti légi megfigyelésben. A koblenzi rendőrség szóvivője, Jürgen Fachinger közölte: a lezárt területen élők egyelőre nem hagyhatják el otthonaikat, ugyanakkor a rendőrség szerint a lezáráson kívül tartózkodók nincsenek veszélyben.

 

Több elkövetőről és túszról szólnak a jelentések

A hatóságok tájékoztatása szerint a jelenlegi információk alapján több elkövető is lehet a bankban, és több túsz tartózkodik az épületben. A túszok között van egy pénzszállító jármű sofőrje is.

A hatóságok teljesen lezárták Sinzig belvárosát. A helyszínen nagy számban jelentek meg rendőri egységek, de több civil  jármű is megjelent nagy sebességgel és szirénázva a városban.

A rendőrség helikoptereket is bevetett, amelyek a levegőből figyelik a bank környékét és segítik a művelet irányítását.

 

A lakosság nincs veszélyben

A rendőrség közlése szerint a lezárt területen kívül tartózkodó lakosság nincs közvetlen veszélyben. A hatóságok ugyanakkor arra kérik az érintetteket, hogy kerüljék el a belvárost és tartsák be a rendőri utasításokat. A kezdeti információk még bankrablásról szóltak, később azonban a hatóságok megerősítették, hogy túszejtés történt. A rendőrség egyelőre nem közölt részleteket az elkövetők motivációjáról vagy a túszok számáról. 

A művelet jelenleg is tart, a hatóságok folyamatosan értesítik a lakosságot a fejleményekről.

 

Borítókép: A mentőszolgálatok nagy erőkkel érkeztek a túszdráma helyszínére (Fotó: dpa Picture Alliance/AFP/Sascha Ditscher)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
