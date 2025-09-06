rendőrNémetországhiányosbevándorlásnémet nyelvtanuló

Botrány a német rendőrségnél, ide vezetett a bevándorlás

Egyre súlyosabb képet mutat a német rendőrképzés állapota: Berlinben a frissen felvett rendőrtanoncok több mint felének nem megfelelő a német nyelvtudása. A helyzet odáig fajult, hogy a leendő rendőröknek külön nyelvi felzárkóztatást kell szervezni.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 09. 06. 8:13
Németországban már minden harmadik rendőrtanuló bevándorló gyökerekkel rendelkezik Fotó: Malin Wunderlich Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Origo beszámolója szerint a 2025 tavaszán indult évfolyamban 240 tanulóból 132-en szorulnak nyelvi korrepetálásra – vagyis az állomány 55 százaléka. 

rendőr
Rendőrök Berlinben (Fotó: Anadolu/AFP/Ilkin Eskipehlivan)

Minden harmadik rendőrhallgatónak bevándorlói háttere van.

A berlini rendőrség szerint a probléma évek óta fennáll: a tanulók fele rendszeresen támogatásra szorul, mert a német nyelv szóbeli és írásbeli használata elengedhetetlen a szolgálatban. Aki kétszer elbukik a nyelvi vizsgán, azt a rendőrségi törvény értelmében ki kell zárni a képzésből.

Az iskolákra hárítják a felelősséget

A német rendőrség a gyökereket az oktatásban látja: a tanárhiány, a soknemzetiségű osztályok és a hiányos „médiakompetencia-képzés” miatt a fiatalok egyre gyengébb nyelvi készségekkel kerülnek ki az iskolákból. Mint hangsúlyozták, mindez nem rendőrspecifikus, hanem társadalmi jelenség.

Nemcsak Berlin problémája

A helyzet Hamburgban sem jobb: ott a rendőriskolára jelentkezők csaknem kétharmada elbukott a nyelvi vizsgán, ezért egyszerűen eltörölték a hagyományos szövegkitöltő feladatokat. A német rendőrség előtt így egyre nagyobb kihívás áll: miként képezhetnek olyan rendőröket, akik nemcsak a terepen, hanem a hivatalos ügyintézésben és az állampolgárokkal való mindennapi kommunikációban is helyt tudnak állni.

Borítókép: Németországban már minden harmadik rendőrtanuló bevándorló gyökerekkel rendelkezik (Fotó: DPA/AFP/Malin Wunderlich)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekkommunizmus

A magántulajdon államosítása kommunizmus!

Felföldi Zoltán avatarja

Ne hagyjuk, hogy Magyar Péter megalapítsa a vagyonvisszaszerzési bizottságát, és elkezdjen államosítani!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu