Botrány a német rendőrségnél, ide vezetett a bevándorlás

Az Origo beszámolója szerint a 2025 tavaszán indult évfolyamban 240 tanulóból 132-en szorulnak nyelvi korrepetálásra – vagyis az állomány 55 százaléka.

Rendőrök Berlinben (Fotó: Anadolu/AFP/Ilkin Eskipehlivan)

Minden harmadik rendőrhallgatónak bevándorlói háttere van.

A berlini rendőrség szerint a probléma évek óta fennáll: a tanulók fele rendszeresen támogatásra szorul, mert a német nyelv szóbeli és írásbeli használata elengedhetetlen a szolgálatban. Aki kétszer elbukik a nyelvi vizsgán, azt a rendőrségi törvény értelmében ki kell zárni a képzésből.

Az iskolákra hárítják a felelősséget

A német rendőrség a gyökereket az oktatásban látja: a tanárhiány, a soknemzetiségű osztályok és a hiányos „médiakompetencia-képzés” miatt a fiatalok egyre gyengébb nyelvi készségekkel kerülnek ki az iskolákból. Mint hangsúlyozták, mindez nem rendőrspecifikus, hanem társadalmi jelenség.