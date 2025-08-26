Véletlenül szabadon engedték a német rendőrök a késelőt

Elengedtek, majd újra letartóztattak egy 21 éves szír férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy ő zaklatott nőket egy drezdai villamoson, majd késelt meg egy segítségükre siető amerikai turistát – számol be róla a Breitbart amerikai hírportál.

Az illegális migráció egyre súlyosabb következményekkel jár Németországban (Illusztráció, forrás: dpa Picture-Alliance via AFP)

A férfit szombat este gyorsan elfogták, miután Drezdában késelés történt egy villamoson, hamarosan azonban szabadon engedték, mert a rendőrség azt hitte, hogy egy másik személy volt a késelő. Az új bizonyítékok alapján azonban újra letartóztatták.

A rendőrség most azt mondja, hogy a szír férfi a „nagyon valószínű” gyanúsítottja a „veszélyes eszközzel” elkövetett késelésnek – jelentette a Die Welt német napilap.

A szír férfit most a rendőrség őrizetbe vette a tárgyalásig, miután az ügyész kedd reggel elrendelte a azonnali letartóztatását. Mint arról korábban beszámoltunk, egy fiatal amerikai férfi az arcán szenvedett vágott sérüléseket, amikor egy drezdai villamoson segítségére sietett azoknak a nőknek, akiket migránsok zaklattak. Ezután két férfi rátámadt, megütötték, majd megvágták a turistát.

"Brutale Messer-Attacke in einer Dresdner Straßenbahn: Ein US-Bürger (21) ist am Sonntag kurz nach Mitternacht schwer verletzt worden. Der junge Amerikaner soll eingeschritten sein, als weibliche Fahrgäste belästigt wurden." pic.twitter.com/afPf58mpBt — Karla L. (@l_karlal) August 24, 2025

Egy, a német sajtóban az amerikai áldozatnak tulajdonított közösségi média bejegyzésben a kórházból, kötésekkel az arcán beszél a német társadalom állapotáról.

…ha azt hiszitek, hogy Európának nincs bevándorlási problémája, különösen integrációs problémája, engedjétek meg, hogy elmondjak nektek valamit… ha ezt megtehetik Németország lakosságával, majd 12 órával később szabadon engedik őket, még kevesebb idő múlva is, hol a törvény? Hol a struktúra? … mit tegyünk?

– tette fel a költői kérdést a fiatalember.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pixabay)